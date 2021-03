L'anunci d'Iglesias provoca un terratrèmol polític i situa a Díaz com la seva succesora a Podem

Pablo Iglesias - EP





L'encara vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha sacsejat el tauler polític aquest dilluns a l'anunciar que deixa el Govern de coalició per ser candidat a les properes eleccions a la Comunitat de Madrid de el 4 de maig.





Un moviment que comporta també un pla intern al forjar la seva successió a el front de Unides Podem a través de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i buscar la reunificació electoral de l'esquerra amb la seva proposta d'unitat a Més Madrid, formació que creada pel exdirigent de la formació domicili, Íñigo Errejón.





Aquest migdia Iglesias comunicava de forma sorprenent a través d'un vídeo en xarxes socials la seva intenció de ser candidat a la Comunitat de Madrid i deixar la vicepresidència segona una vegada s'iniciï la campanya.





Una determinació de la qual informava el president de Govern, Pedro Sánchez, aquest mateix matí, així com als seus col·laboradors més pròxims, postulant a Díaz com a vicepresidenta i la secretària d'Estat d'Agenda 2030, Ione Belarra, com a futura ministra de Drets Socials.





Tot això després d'una reflexió profunda sobre el "terratrèmol polític" que ha suposat la moció de censura que impulsen PSOE i Cs a Múrcia i la quasi immediata convocatòria d'eleccions anticipades per part de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.





I és que la necessitat de multiplicar les opcions de l'esquerra madrilenya de cara a la crida a les urnes, les dificultats de la portaveu d'Unides Podem a l'Assemblea de Madrid, Isa Serra, per repetir com a cap de llista davant el risc que es confirmada la seva sentència d'inhabilitació i donar la batalla per intentar desbancar Ayuso han pesat a l'hora de que Iglesias donés el pas.





PROFUNDA REFLEXIÓ DES DEL DIMECRES





De fet, des del dimecres el partit va obrir una profunda reflexió sobre la situació a Madrid i de les perspectives electorals de l'espai polític davant l'avançament electoral (ja que en els anteriors comicis va aconseguir el 5,6% dels vots). Així, els principals líders de Unides Podem van avaluar totes les opcions des de dimecres passat, una vegada que Ayuso va signar el decret de nous comicis. Ahir mateix la Justícia va donar suport la convocatòria enfront de les mocions de censura impulsades per PSOE i Més Madrid, que va precipitar la determinació de Iglesias, que ha estat en contacte amb la pròpia Serra i el coordinador autonòmic regional, Jesús Santos.





Després d'aquesta reflexió Iglesias ha arribat a la convicció que el seu salt a la política madrilenya és l'única opció de frenar que el PP revalidi la Comunitat de Madrid i ho faci, a més, amb el suport de Vox.





En diversos sectors de la formació estatge pensen que és un moviment audaç, que potencia les opcions de disputar la Comunitat de Madrid amb un candidat potent que faci ombra a Ayuso, més quan Iglesias ha demostrat ja la seva capacitat per remuntar expectatives electorals baixes i obrir les possibilitats de governs progressistes en coalició.





Mitjançant el seu vídeo en xarxes socials, Iglesias lliscava que calia un revulsiu a Madrid per il·lusionar a l'esquerra i que el PSOE, amb l'esdevingut a Múrcia a l'intentar aconseguir el govern d'aquesta comunitat amb un partit de "trànsfugues" com Cs, no havia contribuït a donar resposta adequada al repte de Madrid.





El xoc polític provocat per Iglesias s'assembla a l'impacte que va tenir la decisió de l'exministre de Sanitat, Salvador Illa, de concórrer a les eleccions catalanes del 14 de febrer, el que es va conèixer popularment com el 'efecte Illa'. Com en aquest cas, deixarà l'Executiu en coalició quan s'iniciï la campanya madrilenya.





TAMBÉ LA RECERCA RELLEU "TRANQUIL" A UNIDES PODEM





Però també té una clau interna i és el associar un relleu calmat i tranquil en Unides Podem entorn de Yolanda Díaz, una de les ministres més valorades d'aquest espai polític en diverses enquestes i amb ascendent popularitat. La seva figura s'ha revaloritzat amb la seva gestió al capdavant de l'Executiu, reivindicada per multitud de càrrecs de Unides Podem per la seva capacitat d'arribar a acords socials i desplegar mesures de protecció als treballadors davant la crisi del Covid-19.





A les files morades pensen que l'anunci d'Iglesias, a l'avalar Díaz com a pròxima candidata a les pròximes eleccions generals i afavorir el seu rang de vicepresidenta, prepara el terreny per armar un nou lideratge de cara als futurs comicis, previstos d'aquí a dos anys i mig.





El mateix Iglesias ja va apuntar que el futur lideratge d'Unides Podem havia de ser femení i destacant perfils potents que es forjaven en el Govern de coalició, com és el cas de la pròpia Belarra, una de les seves principals col·laboradores i negociadora amb el PSOE en diverses mesures , o la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Durant aquests mesos i en diverses intervencions i entrevistes llançava aquesta opció. En una recent i a l'ésser qüestionat per l'opció de Díaz com a candidata va respondre: "Qui sap? Per què no?".





Però també té una clau electoral al reactivar el debat de la unitat de l'esquerra més enllà de PSOE, cosa que havia reivindicat IU de Madrid però que, fins ara, havia suscitat fredor entre els actors polítics concernits a aquesta crida de confluència.





OFEREIX A MÉS MADRID RECUPERAR LA UNITAT EN AQUESTES ELECCIONS





I és que l'oferiment d'Iglesias es dirigeix directament a Més Madrid, que apostava com a candidata a la diputada Mónica García, que al costat de Errejón i altres membres de Més Madrid es van escindir de Podem davant les diferències amb el sector afí al secretari general de la formació estatge.





El vicepresident segon ha parlat fins i tot de "clam" entre els milions de simpatitzants d'esquerra perquè Més Madrid conflueixi en una única candidatura, que lideraria el propi Iglesias. Amb això, trasllada la pressió a Més Madrid a l'hora de decidir si opten per aquesta unitat de cara a aconseguir una major mobilització de l'electorat.





En aquest sentit, ha reconegut que hi ha dificultat donat que encara hi ha les "cicatrius" d'enfrontaments passats, però ha apel·lat a la responsabilitat d'estar a l'altura de el moment polític que emergeix amb l'avançament electoral a Madrid.





En les passades eleccions autonòmiques Errejón va forjar una aliança amb l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, per formar tàndem electoral. Un moviment que finalment va derivar en l'escissió dels seus partidaris i el llançament de Mas Madrid, que va obtenir 20 escons el 2019, 13 més que Podem. A més, la formació estatge va renunciar a presentar una candidatura per competir amb Carmena al consistori madrileny.