Sánchez accepta que Yolanda Díaz substitueixi Iglesias com a vicepresidenta segona

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha donat el seu vistiplau aquest dilluns perquè l'actual ministra de Treball, Yolanda Díaz, substitueixi el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, com a vicepresidenta segona, després de la decisió d'aquest de deixar l'executiu per ser candidat a les eleccions autonòmiques de Madrid del 4 de maig.





Pedro Sánchez - EP





"Jo tinc la millor de les opinions de l'actual ministra de Treball", ha afirmat en la roda de premsa que ha ofert al costat del president de França, Emmanuel Macron, després de la XXVI Cimera Franco-Espanyola que s'ha celebrat a la localitat francesa de Montauban, en què ha estat la seva primera compareixença pública després de l'anunci d'Esglésies.





Així mateix, Sánchez ha assegurat que "no hi haurà cap tipus de problema" referent a això, i que l'aliança entre el PSOE i Unides Podem al Govern tindrà "continuïtat, com no pot ser d'una altra manera".





El president ha relatat que l'encara vicepresident li ha comunicat la seva decisió aquest mateix dilluns abans de fer-la pública, i que ell per la seva banda li ha desitjat sort i li ha agraït la seva tasca en aquest any que han compartit de treball.





"No tanta sort, o menys, que al candidat del PSOE, Ángel Gabilondo, però evidentment li he desitjat sort en la seva nova marxa política i també li he reconegut l'aportació que ha fet aquest any al capdavant d'una cartera tan important com el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ", ha afirmat, destacant, per exemple, la seva tasca al capdavant de les residències de gent gran.





El cap de l'Executiu ha afirmat primer que "en els pròxims dies" prendrà les decisions que ha de prendre "per facilitar el relleu" d'Iglesias. Això sí, a l'ésser repreguntat sobre si acceptarà la proposta d'Esglésies que Díaz el substitueixi a la Vicepresidència Segona, ha deixat clar que sí, perquè ell és una persona que compleix els acords de Govern de coalició.





"Té tot el respecte Unides Podem en la seva participació en el Govern i en la seva composició, i en el repartiment que vam fer d'aquestes funcions, hi ha una Vicepresidència Segona que representa Unides Podem al Govern", ha afirmat.





"YOLANDA DÍAZ ESTÀ FENT UN TREBALL EXTRAORDINARI"





És més, ha recalcat que Yolanda Díaz compta amb tot el seu suport. "És una ministra que està fent una feina extraordinària al front del Ministeri de Treball", ha lloat.





A més, preguntat sobre si ara, sense Iglesias, la relació amb Unides Podem serà més fàcil, Sánchez ha defensat que, malgrat les diferències entre PSOE i Unides Podem, "el treball i la coordinació" que han fet junts "ha estat òptima ". "Ja he dit que estava satisfet amb el funcionament del Govern de coalició", ha emfatitzat.