La fugida cap endavant de Pablo Iglesias

Quan tothom pensava que, amb la convocatòria d'eleccions a la comunitat de Madrid, després de pronunciar la justícia a favor de la mateixa, estava tot vist, aquest dilluns salta la bomba política protagonitzada pel vicepresident del govern d'Espanya, Pablo Iglesias a l'anunciar que deixava la vicepresidència de Govern per ser cap de llista del seu partit a les eleccions madrilenyes. Pocs eren els privilegiats que coneixien la seva decisió per evitar filtracions de les que tant sap el protagonista. Una sorpresa que ha esglaiat a tot el món en aquest dilluns assolellat





Pablo Iglesias - EP





Per què se'n va el líder del partit morat de govern? La seva marxa suposa una fugida cap endavant que pot acabar amb la seva carrera política, si la jugada no li surt bé, tot i que és coneguda la seva capacitat de sobreviure políticament. La seva situació dins del govern era insostenible, donat el seu paper dual de govern i oposició per tapar la seva gairebé nul·la gestió. Aquesta era l'ocasió que estava esperant per tenir l'excusa perfecta i sortir airós de l'executiu, abans que Sánchez s'ho tragués de sobre. Motius no li han faltat. Si això passava, el seu partit perdia els quatre ministres al govern i tots els llocs de militants i amics que té col·locats en l'administració, que són molts estómacs agraïts. Una acció que li podia general malestar dins de la seva formació. No estan els temps per engrossir la llarga llista de l'atur.





Amb aquesta sortida, deixa al seu lloc, amb comandament en plaça, a la ministra de Treball Yolanda Díaz, que té bones relacions amb gairebé tots els seus companys de Consell de Ministres, i projecta una imatge de persona eficaç. Encara que les seves relacions amb la CEOE i altres institucions no siguin tan bones com volgués, per la seva actitud prepotent i autoritària que té en privat, en públic es recompon. És la candidata a llevar-li el lloc a Iglesias al front de Unides Podem i també la candidata d'Unides Podem per a les generals. Mentrestant, Irene Montero, la designada en el seu dia per substituir el seu marit a liderar el partit, no s'ho ha pres gens bé, però, ho dissimula molt bé. Les relacions d'Iglesias i Montero no són el que eren i alguns, en privat, s'aventuren a pronosticar un trencament de la parella ¿Política i personal? La segona porta a la primera, diuen.





La decisió de Pablo Iglesias obre la possibilitat impensable fins ara de presentar una candidatura d'unitat amb diverses formacions d'esquerres, entre els quals estarien disposats a incloure a Mas Madrid d'Iñigo Errejón, partit escindit de Podem; Esquerra Unida; els verds, i incorporaran algun nom conegut que arrossegui vots. Del que es tracta és intentar que l'esquerra pugi ¿Per pactar amb el PSOE i tenir-los també agafats en aquesta comunitat? El líder morat vol ser decisiu en la formació del nou govern de la Comunitat, amb permís de Ciutadans, partit que no està disposat a deixar-se absorbir per l'opa hostil del PP, per moltes maniobres en la foscor que estigui portat el "retirat" Albert Rivera.





Si Pablo Iglesias no aconsegueix el seu doble objectiu: salvar la presència de Unides Podem en l'executiu de Pedro Sánchez i ser clau en els resultats de les eleccions de l'abril-M, la sort política del 'coletas'- ja s'ha tret el mono està tirada . Així que l'estratègia que s'ha marcat, o la té ben dissenyada, o es va a pegar una patacada dels que fa història. Deia Sun Tzu que "L'estratègia sense tàctica és el camí més lent cap a la victòria. Les tàctiques sense estratègia són el soroll abans de la derrota ".