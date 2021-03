Alemanya, França i Itàlia també suspenen l'administració de la vacuna d'AstraZeneca

Alemanya, França i Itàlia són els últims països en suspendre temporalment aquest dilluns l'ús de la vacuna Covid-19, desenvolupada per AstraZeneca, per motius de coagulació de la sang, unint-se a altres països europeus com Irlanda, Dinamarca, Noruega i els Països Baixos .





Dosi de la vaucna d'AstraZeneca - EP





El Ministeri de Sanitat alemany va assenyalar una recomanació de l'Institut Paul Ehrlich (PEI) per a vacunes i biomedicinas en el sentit que calia seguir investigant.





"Després dels nous informes de trombosi de les venes cerebrals en relació amb la vacuna a Alemanya i Europa, el PEI considera que són necessàries més investigacions", ha dit un portaveu del ministeri.





El ministre de Sanitat, Jens Spahn, ha assenyalat que Alemanya havia registrat set casos de trombosi a les venes cerebrals entre 1,6 milions de vacunacions amb la vacuna de AstraZeneca. "Va passar molt rarament --puntualitza Spahn--. Es tracta d'un risc molt baix, però si realment hi ha una relació amb les vacunes, és un risc desproporcionat".





Spahn ha avançat que per reprendre l'ús, Alemanya està esperant una nova avaluació de la vacuna per part de l'Agència Europea del Medicament (EMA), que esperava "idealment arribar a una decisió a finals d'aquesta setmana".





Mentrestant, s'insta a qualsevol persona que rebés la vacuna d'AstraZeneca i experimentés símptomes com forts mals de cap o sagnat sota la pell al fet que anés a un metge.





El president francès, Emmanuel Macron, també ha anunciat que la vacuna deixarà d'utilitzar-se fins que l'EMA dugui a terme una nova avaluació sobre si existeix una relació entre la vacuna i els incidents de coàguls sanguinis registrats. El va qualificar de "mesura de precaució" i ha dit que hi ha la possibilitat que les vacunacions es reprenguin ràpidament.





Per la seva banda, el regulador italià dels medicaments, Aïfa, qualifica la seva suspensió a nivell nacional de mesura de precaució i ha assenyalat que esperaria fins a la decisió de l'EMA, després de les converses amb el primer ministre Mario Draghi i el ministre de Sanitat Roberto Speranza.





La setmana passada van morir diverses persones a Itàlia que havien estat vacunades prèviament amb la vacuna d'AstraZeneca, encara que no s'ha establert cap relació causal en aquests casos.





AstraZeneca va dir diumenge que no hi ha proves que la seva vacuna Covid-19 augmenti el risc de coàguls de sang.





Altres països europeus també han suspès temporalment la vacunació amb la vacuna produïda pel gegant farmacèutic britànic-suec i la Universitat britànica d'Oxford, que s'ha relacionat de forma no concloent amb el risc de formació de coàguls.





L'Agència Europea de Medicaments, que va recomanar l'aprovació de la vacuna a finals de gener, ha iniciat una investigació sobre la mateixa, a l'igual que les autoritats sanitàries nacionals de diversos països europeus.





El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha rebutjat la idea que la Gran Bretanya suspengui la vacuna de AstraZeneca.





Johnson ha dit que l'organisme regulador dels medicaments a Gran Bretanya és "un dels més durs i experimentats" del món, i que no veuen "cap raó en absolut" per suspendre cap de les vacunes que s'administren als britànics.





"Creuen que [les vacunes actuals de Gran Bretanya] són molt eficaços per reduir no només la hospitalització, sinó també les malalties greus i la mortalitat --ha declarat als periodistes aquest dilluns, segons l'agència de notícies Press Association (PA) - -. Seguim tenint molta confiança en el programa i és fantàstic veure que es desplega a tal velocitat en tot el Regne Unit ".





La República Txeca i Polònia també ha dit que no tenien plans immediats de suspendre les vacunacions amb la vacuna de AstraZeneca.





"Estem actuant en línia amb les recomanacions de la [EMA]. Per ara no s'ha pres cap decisió sobre la suspensió de les vacunacions amb AstraZeneca a Polònia", ha declaro a l'agència PAP el portaveu del Ministeri de Sanitat, Wojciech Andrusiewicz, qui ha afegit que els efectes adversos de la vacuna es van produir després de només un 0,36% de les punxades amb AstraZeneca administrats a Polònia.





El ministre de Sanitat txec, Jan Blatny, ha afirmat que els beneficis de la vacuna són innegables, però va afegir que s'estan seguint molt de prop els incidents recents en altres països i les seves investigacions.