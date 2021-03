Sanitat notifica 11.358 casos de Covid-19 aquest cap de setmana i la incidència baixa a 128,97

El Ministeri de Sanitat ha notificat 11.358 casos de Covid-19 aquest cap de setmana, dels quals 1.122 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 2.803 de divendres passat. D'aquesta manera, en total ja s'han diagnosticat de Covid-19 a 3.195.062 persones a Espanya.





La taxa mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies se segueix reduint , situant-se en els 128,97 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 130,51 de divendres.





Respecte a les morts, el nou informe publicat pel departament dirigeix Carolina Darias registra 166 morts més que divendres, i 336 en l'última setmana. En total ja són 72.424 les persones que han mort per Covid-19 a Espanya.





Actualment hi ha 8.682 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.112 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 615 ingressos i 374 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 6,94 per cent i en les UCI al 21,04 per cent.