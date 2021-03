Detingut per conduir sota els efectes de l'alcohol i sense carnet a Ordis

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 13 de març a un home per presumptament conduir sota els efectes de l'alcohol, de manera temerària i sense el permís per pèrdua de punts a Ordis (Girona), segons un comunicat de la policia catalana.









Els fets van passar en un control policial per controlar les restriccions de mobilitat a la carretera C-26, al municipi d'Ordis, quan els agents van indicar a un cotxe que frenés, i el conductor, sense fer cas, va fugir en direcció Vilafant (Girona ) conduint de manera temerària.





Els agents el van seguir i van observar que el conductor va baixar de el vehicle i va entrar a l'interior d'un domicili, però als pocs segons sortia perquè els propietaris de l'immoble el tiraven, ja que no el coneixien.





Els Mossos van identificar el conductor, li van realitzar una prova d'alcoholèmia que va donar resultat positiu, i van constatar que l'home no disposava de permís per conduir vigent per falta de punts i que tenia una ordre de detenció pel Jutjat Penal de Figueres (Girona).





El detingut, amb nombrosos antecedents, va passar el 14 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.