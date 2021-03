Yolanda Díaz exalça la valentia d'Iglesias i accepta amb "honor" el "repte" de ser vicepresidenta

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha exalçat la valenta decisió del líder de Podem, Pablo Iglesias, de deixar l'Executiu de coalició per ser candidat a la Comunitat de Madrid i assumeix com un "honor" ser el repte de ser "vicepresidenta" .





Yolanda Díaz amb Pablo Iglesias - EP





Així ho ha indicat a Twitter després del sorprenent anunci d'Esglésies de ser candidat a Madrid i cedir-hi el rang de vicepresidenta que li correspon a Unides Podem dins de la coalició, així com el proper lideratge de l'espai polític al presentar-la com a futura candidata a els propers comicis generals.





En el seu comentari en xarxes, Díaz ha recalcat que van arribar a la política per "canviar les coses i millorar la vida de les persones", cosa que Iglesias sempre ha "defensat".





"Ho va demostrar al Govern i ho segueix fent ara, amb aquesta valenta i necessària candidatura, que unirà, amb força i il·lusió, al Madrid que més volem", ha desgranat la titular de Treball, que s'adjunta el seu missatge en xarxes amb una fotografia al costat de l'encara vicepresident segon.





REPTE QUE ASSUMEIX





Al seu torn, ha recordat que durant l'últim any ha posat "tot el seu esforç en la protecció de l'ocupació i de les persones treballadores" i que a aquesta tasca, "sempre de la mà del diàleg social, s'uneix ara el repte de la Vicepresidència.





"Serà un honor seguir treballant en aquest Govern i amb @sanchezcastejon", ha conclòs sense fer esment a la clau interna de Unides Podem, al recaure ara sobre ella el lideratge d'aquest espai polític.





Per tant, es convertirà en la dirigent d'Unides Podem amb més poder institucional a l'ascendir a la franja de vicepresidenta, cosa que el mateix president de Govern, Pedro Sánchez, acceptarà.





SUCCESSIÓ calmada AL VOLTANT DE DÍAZ





El moviment d'Esglésies té una clau interna i és el associar un relleu calmat i tranquil en Unides Podem entorn de Díaz, la ministra més valorada d'aquest espai polític en diverses enquestes i en ascendent popularitat.





La seva figura s'ha revaloritzat amb la seva gestió al capdavant de l'Executiu, reivindicada per multitud de càrrecs de Unides Podem per la seva capacitat d'arribar a acords socials i desplegar mesures de protecció als treballadors davant la crisi del Covid-19.





A les files morades pensen que l'anunci d'Esglésies, a l'avalar Díaz com a pròxima candidata a les pròximes eleccions generals i afavorir el seu rang de vicepresidenta, prepara el terreny per armar un nou lideratge de cara als futurs comicis, previstos d'aquí a dos anys i mig.





"Crec que dic alguna cosa que senten milions de persones d'esquerres a tot Espanya si dic que Yolanda Díaz pot ser la pròxima presidenta del Govern d'Espanya. La gent de Podem, la gent d'IU, d'En Comú Podem, i d'esquerres d'aquest país hem de donar suport a Yolanda Díaz perquè si ella així ho decideix i així ho vol la militància de les nostres organitzacions sigui la candidata d'Unides Podem en les pròximes eleccions generals i la primera dona a ser presidenta del Govern d'Espanya ", ha postil·lat el líder de Podem durant el seu vídeo per explicar la seva renúncia a seguir a l'Executiu per enfrontar-se a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, el proper 4 de maig.





El mateix Iglesias ja va apuntar que el futur lideratge d'Unides Podem havia de ser femení i destacant perfils potents que es forjaven en el Govern de coalició, com és el cas de la pròpia Belarra, una de les seves principals col·laboradores i negociadora amb el PSOE en diverses mesures , o la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Durant aquests mesos i en diverses intervencions i entrevistes llançava aquesta opció. En una recent i a l'ésser qüestionat per l'opció de Díaz com a candidata va respondre: "Qui sap? Per què no?".





L'encara vicepresident ha explicat que la seva amistat amb Díaz es remunta des de fa anys i va ser assessor de l'actual ministra de Treball durant la seva candidatura a les eleccions gallegues del 2012.





Advocada laboralista, Díaz ha desplegat una vocació tendent al diàleg social i acords sectorials. A més, s'ha mostrat més conciliadora i prudent a l'hora de valorar públicament les tensions amb el PSOE dins de l'executiu. No obstant això, ha reivindicat a l'igual que altres càrrecs de Unides Podem el compliment de l'acord de coalició.





En aquest sentit, va defensar la necessitat d'augmentar aquest 2021 el salari mínim interprofessional, la defensa de la revaloració de les pensions i la necessitat d'avançar en la derogació de la reforma laboral del PP, entre altres qüestions.