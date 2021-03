Mor una motorista al sortir de la via a Tarragona

Una motorista ha mort aquest dilluns després de patir un accident de trànsit a la C-31B a l'altura de Tarragona, en sentit Salou, i, amb aquesta víctima, ja són 12 les persones mortes aquest any en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





SEM - EP





Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís a les 18.37 hores que, per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta ha sortit de la via i, en conseqüència, la conductora i única ocupant de el vehicle ha mort.





Arran de la incidència s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i una ambulància de el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem).