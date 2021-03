Espanya detecta un cas de trombosi cerebral en un pacient que havia rebut la vacuna AstraZeneca

Aquest cap de setmana s'ha produït un casos de trombosi cerebral a un pacient que havia rebut la vacuna contra la coronavirus desenvolupada per la companyia AstraZeneca, segons ha informat la directora de l'Agència Espanyola de l'Medicament, María Jesús Lamas.





Vacuna d'AstraZeneca - EP





Aquest fet, i després de conèixer-se que també s'han detectat casos similars a Noruega i Alemanya, en total 11 casos, ha fet que Espanya hagi decidit suspendre de forma cautelar i temporalment l'administració d'aquesta vacuna, fins que el Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància (PRAC, per les sigles en anglès) de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) emeti una valoració detallada de tots els casos.





"Hem tingut coneixement d'un cas a Espanya de trombosi de si venosos que cursava amb una disminució de les plaquetes, el que implica una activació irregular de la coagulació", ha informat Llamas, per informar que el pacient s'està recuperant.





A més, i tal com ha explicat, el coneixement de més casos d'aquesta trombosi específica en pacients que han rebut aquesta vacuna ha fet que Espanya, a l'igual que altres països com França, Alemanya, Itàlia, hagi decidit suspendre de manera "cautelar" la inoculació d'aquesta vacuna.





"És una suspensió cautelar i basada en el principi de la prudència després dels casos ocorregut aquest cap de setmana", ha emfatitzat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després de la roda de premsa posterior a la reunió que ha mantingut d'urgència aquest dilluns el ple de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS).





En aquest sentit, la ministra ha insistit que es va a esperar a la decisió del PRAC sobre aquests esdeveniments trombòtics "rars" que han fet saltar l'alarma. "Esperarem al que decideixi perquè podrem estar en un escenari o en un altre", ha explicat.





Dit això, Darias ha destacat que la relació "benefici-risc" de la vacuna amb AstraZeneca "hi és" com a prova el fet que a Espanya s'han administrat 939.534 dosis d'aquesta vacuna i només ha passat un cas. "Suspenem la seva administració per un principi de prudència", ha detallat.





SÍMPTOMES GREUS DE LA VACUNA





Pel que fa als símptomes que poden aparèixer amb la vacuna, la directora de l'Agència Espanyola del Medicament ha explicat que solen aparèixer entre els 3 i 14 dies després d'administrar-la dosi i els greus passen per un mal de cap "inusual i invalidant" que no cedeix amb analgèsics, que empitjora a l'estirar-se i que va acompanyat de marejos. vòmits, alteracions visuals o sagnats irregulars.





No obstant això, Llamas ha avisat que només s'han detectat 11 casos d'aquest tipus de trombosi en els 17 milions de persones a les que se li ha administrat aquesta vacuna, pel que ha destacat la dificultat que té detectar aquests "escassos casos" en els assaigs clínics.





"El que es pot esperar de la vacuna d'AstraZeneca és que pugui protegir davant el Covid-19, i això és una cosa que es pot esperar per sobre de qualsevol altra cosa", ha detallat la directora de l'Agència Espanyola del Medicament.





Per això, ha recordat que "sempre hi ha" la possibilitat que l'administració un medicament provoqui un efecte advers i ha recordat que els casos ocorreguts amb la vacuna d'AstraZeneca són "altament improbables" i per ara només s'ha trobat una associació temporal.





"Necessitem temps per estudiar-lo i descartar una associació causal amb la vacuna perquè, de moment, l'associació només és temporal. Si trobem que hi ha una associació causal es prendran decisions més definitives després i, mentrestant, tranquil·litat perquè és molt improbable que es produeixin aquests casos ", ha tancat Flames.