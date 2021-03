Arrimadas denuncia una operació per acabar amb Ciutadans

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha assumit aquest dilluns els "errors" que ha comès la seva formació, sobretot arran de no haver explicat bé la necessitat de la moció de censura a Múrcia, però ha subratllat que, davant de l'operació que, al seu parer, s'ha posat en marxa per "acabar" amb la formació taronja, ha volgut donar "un pas a el front" i seguirà "ferm" defensant el seu projecte amb l'Executiva renovada que s'ha creat.





Arrimadas amb l'executiva de Ciutadans - EP





En una declaració sense preguntes envoltada dels seus companys de la direcció, Arrimadas ha reconegut que no han sabut explicar prou bé la "insostenible" situació que es vivia a la Regió de Múrcia i que els va portar a presentar una moció de censura contra el Govern de Fernando López Miras. S'han assumit responsabilitats i el resultat és que dues persones de la seva "absoluta confiança", Carlos Cuadrado i José María Espejo-Saavedra, han donat "un pas a la banda".





"Som molt bons socis, però molt dolents còmplices", ha dit, incidint que Ciutadans és "un partit incòmode" perquè denuncia "la corrupció", vingui d'on vingui, i posant de manifest que s'ha activat una "operació" per "acabar" amb el que, al seu parer, és "el millor projecte per a Espanya" i que seguirà liderant.





En la seva opinió, Ciutadans és l'únic partit "net" de centre i segueix sent necessari per evitar que els extremismes condicionin els governs i per seguir tendint oients a un i altre costat de el tauler polític.