Espanya trasllada el seu condol a Costa d'Ivori per la mort del seu primer ministre, Hamed Bakayoko

El Govern d'Espanya ha traslladat aquest dilluns el seu condol a el poble de Costa d'Ivori per la mort del primer ministre i ministre de Defensa, Hamed Bakayoko, dimecres passat a l'edat de 56 anys a causa d'un càncer.





"Impulsor de l'diàleg polític que ha establert les bases per al desenvolupament pacífic i transparent de les recents eleccions legislatives, Hamed Bakayoko ha contribuït a l'estabilitat de país", unint "responsabilitats clau en el Govern" amb "una gran proximitat amb els seus conciutadans" , ha destacat en un comunicat l'executiu espanyol.





"En aquests dolorosos moments, el govern espanyol manté juntament amb Costa d'Ivori, soci prioritari per a Espanya", tanca el text.





Bakayoko va morir la setmana passada a Alemanya, on estava sent tractat d'un càncer, tot i que en primer lloc va ser atès de la seva malaltia a França. El president de Costa d'Ivori, Alassane Outtara, nomene dos titulars interins per cobrir l'absència del difunt, Patrick Achi, que va assumir les tasques de primer ministre, mentre que tene Birahima Ouattara, va representar la titularitat de Defensa.





L'antecessor de Bakayoko, Amadou Gon Coulibaly, també va morir de manera sobtada al juliol per un problema de salut.