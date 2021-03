Catalunya paralitza prop de 127.000 dosis després de la suspensió d'AstraZeneca

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha concretat aquest dilluns que posposaran la vacunació de prop de 127.000 persones després de la suspensió cautelar de dues setmanes de la vacuna d'AstraZeneca del Covid-19.





Ho ha dit en roda de premsa al costat de la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, en què ha advocat per esperar a les deliberacions de el comitè d'avaluació de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seues sigles en anglès).





Espanya ha suspès de manera "cautelar i temporalment" durant unes dues setmanes l'administració de la vacuna d'AstraZeneca, després de detectar casos de trombosi en persones a les que se li havien administrat.





De fet, l'Agència Espanyola del Medicament ha confirmat que aquest cap de setmana s'ha produït un cas de trombosi de sins venosos a un pacient espanyol que havia rebut la vacuna contra la coronavirus desenvolupada per la companyia AstraZeneca.





Catalunya tenia un total de 127.000 existències de la vacuna d'AstraZeneca per a les pròximes setmanes, de les quals 37.000 han arribat aquest dilluns per avançar en la campanya de vacunació que, en el cas d'aquesta vacuna, està dirigida als col·lectius professionals essencials.





MISSATGE DE "TRANQUIL·LITAT"





Vergés ha enviat un missatge de "tranquil·litat" a la ciutadania i ha assegurat, textualment, que els casos de trombosi de sins venosos són molt poc freqüents, encara que ha dit que és correcte i necessari investigar-los.





"Per principi de prudència se suspèn", ha insistit la consellera sobre uns esdeveniments clínics que, de les sis milions de dosis d'AstraZeneca administrades a Europa i de les 11 milions al Regne Unit, només s'han registrat a 14 persones.





Ha defensat que el sistema de farmacovigilància europeu està "funcionant molt bé" i ha reivindicat que el pla de vacunació segueix a Catalunya amb les vacunes de Pfizer i de Moderna dirigides a persones majors de 80 anys i grans dependents.





PASSOS A SEGUIR





Argimon ha precisat que en aquestes properes dues setmanes el primer que han d'identificar els responsables de la vacunació és "si hi ha o no una coincidència en el temps" en relació als casos de trombosi.





També han de determinar si hi ha una relació de causa i efecte, és a dir, si la vacuna causa aquest esdeveniment advers i, finalment, si "el benefici / risc és favorable o no" per determinar si han de seguir administrant la vacuna o no .





"Aquesta suspensió cautelar no vol dir que la vacuna no sigui efectiva i que el benefici / risc sigui desfavorable. No ho sabem encara. És molt important el que digui l'EMA", ha argumentat Argimon.