A partir d'aquest dilluns ja no es pot fer foc al bosc

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació informa que a partir d’avui, 15 de març, fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.





La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.





Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcelles de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.





També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.





El 2020, un dels millors anys en nombre d’incendis i hectàrees forestals cremades





L’any 2020 va ser un any amb molts pocs incendis i hectàres forestals cremades a Catalunya. De fet és el millor en dècades en baix nombre d’incendis originats i a nivell de superfície cremada es podria comparar també a l’any 2018. Si agafem aquests dos anys excepcionals ja ens hauríem de remuntar a l’any 1977 i anteriors per poder trobar anys tan favorables a nivell d’incendis.





L’any 2020 hi va haver a Catalunya 289 incendis forestals, que van cremar 209 hectàrees totals. L’incendi més significatiu va ser el 17 d’octubre a les Avellanes i Santa Linya ( la Noguera) i va cremar 30,9 hectàrees forestals.





En referència a les causes, 63 d’aquests incendis han estat intencionats i això representa un 21.8% del total dels incendis de l’any. També destaca la casuística per línies elèctriques amb un 10% del total dels incendis, concretament 29.





En el que portem d’aquest 2021, des de l’1 de gener fins avui hi ha hagut 44 incendis forestals, que han cremat unes 21 hectàrees (dades provisionals).