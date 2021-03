Demanen 15 anys de presó per a un pare acusat d'agredir sexualment la seva fill

La secció segona de l'Audiència Provincial de La Corunya celebrarà des del dimarts, dia 16, i fins al dia 18 el judici contra un home acusat d'agredir sexualment el seu fill de forma continuada, segons informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG ). La Fiscalia demana per a ell 15 anys de presó.





Imatge de recurs. Detingut - EP





En el seu escrit de qualificació, el Ministeri Públic assenyala que pare i fill, al costat d'altres dos germans petits, vivien en un domicili a la Corunya. Assenyala també que a partir de 2014, quan la víctima tenia 12 anys, el pare va començar a realitzar-li tocaments per, posteriorment, obligar-lo a mantenir relacions.





"Creant un clima de dominació" que va fer, afegeix, "cedir al menor i contra la seva voluntat" a realitzar aquests actes. "Aquest comportament lasciu i furtives intrusions a la indemnitat sexual del menor, es van prodigar al llarg dels anys 2014 a 2016, en l'esmentat domicili familiar, fins que el nen va complir els 14 anys".





"A partir de l'any 2017 i fins l'any 2019, actuant convençut que el menor no comptaria res del que feia", explica que van continuar els fets. Fiscalia assenyala que, a partir dels 14 anys, el menor "va començar a ser conscient del que estava passant" però que "per por" no va comentar res "davant el comportament agressiu" que l'acusat mantenia cap a ell i la seva mare.





En 2019 es va produir una altra agressió sexual, encara que en aquest cas el seu fill va aconseguir explicar-ho a la seva mare. A causa de que va passar, va patir trastorns físics i emocionals, amb afectació en la seva interacció social i en el rendiment escolar.