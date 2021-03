Set dades que mai hauries compartir per Internet

Cada persona individual és responsable de la seva privacitat, tant en la vida offline com en la línia. És possible que alguna vegada hàgim compartit a Internet algun tipus d'informació sensible que ens pugui afectar negativament a nosaltres mateixos oa tercers, sense ser conscients el tipus de repercussió que pot arribar a tenir.





Abans de compartir alguna cosa a Internet, hem de parar-nos a pensar si realment no ens importa que qualsevol persona pugui accedir-hi, bé ara o en el futur. Hem de tenir clar que perdrem el control de qualsevol informació que pugem a Internet, ja que, encara que ho esborrem, un tercer haurà pogut guardar al seu torn compartir-lo.





Encara que cada un és lliure de fer el que vulgui amb les seves dades personals, en la següent infografia la Guàrdia Civil assenyala set tipus de dades i informació que sota cap circumstància hauríem de compartir a Internet, ja que el risc per a la nostra privacitat i seguretat és molt alt .