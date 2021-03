El Pacte per Barcelona ja té en marxa més de 300 accions per reactivar la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa més de 300 accions específiques de les 73 línies d'actuació del Pacte per Barcelona per a la reactivació social i econòmica de la ciutat per la crisi de la Covid-19.





Pacte per Barcelona - EP





Ho han explicat aquest dilluns l'alcaldessa, Ada Colau, i el tinent d'alcalde Jaume Collboni en la reunió de seguiment de l'evolució del Pacte per Barcelona, que ha comptat amb representants dels grups municipals i d'entitats de la ciutat.





Colau, ha destacat que "Barcelona és una ciutat que ha crescut i ha superat sempre les adversitats gràcies a la seva capacitat d'aixecar la mirada, d'escoltar, de pactar i de trobar solucions innovadores als reptes i necessitats, amb atreviment i amb ambició" .





Així mateix, ha agraït "la implicació i participació" de tots els que formen part d'aquest Pacte per Barcelona, i ha recordat que aquest document és un punt de partida per encarar un moment històric ple d'incertesa i reptes globals, en les seves paraules.





Collboni ha destacat que el Pacte és fruit de l'esforç col·lectiu per "establir les línies comunes de treball i actuació" per a la recuperació econòmica, i ha celebrat la voluntat de consens i d'acord entre els diferents grups polítics i entitats.





200 AGENTS DE LA CIUTAT





El Pacte per Barcelona estableix per al període 2020-2021 deu objectius amb 73 línies d'actuació i més de 300 accions específiques, i, en l'equador del termini d'implantació, 71 de les 73 línies d'actuació es troben en marxa o ja s'han implementat, i dos estan en estudi.





Entre les actuacions ja implementades està l'ampliació de les terrasses; subvencions i ajudes a autònoms; la digitalització dels mercats municipals; la campanya de Nadal, i l'ampliació del Bicing i del programa Protegim les Escoles, entre d'altres.





Moltes de les actuacions impulsades s'han desplegat amb la cooperació de l'Ajuntament i els actors econòmics, socials i no lucratives de la ciutat, així com en col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona, el Govern central i la Generalitat.





En total, en el Pacte per Barcelona participen prop de 200 agents de la ciutat, 60 dels quals s'han reunit aquest dilluns en el marc de la Taula General per donar seguiment als acords, on han aplaudit la feina feta i han demanat més mesures per fer front a la crisi actual.





MÉS CONCRECIÓ I CONTROL





El portaveu d'ERC a Barcelona, Jordi Corones, ha alertat sobre l'impacte de la Covid-19 a la ciutat, que ha estat desigual en funció dels diferents districtes, mentre que la regidora de Junts Neus Munté ha lamentat la falta de concreció i de mecanismes de control del document.





Llum Guilarte (Cs) també ha demanat establir indicadors per saber el resultat de les polítiques impulsades, mentre que el líder del PP a Barcelona, Josep Bou, ha celebrat la implicació dels diferents sectors de la ciutat en el Pacte.





Eva Parera (BCN Canvi) ha demanat una major rendició de comptes i un contacte més actiu amb els integrants del Pacte per Barcelona per unificar propostes, no duplicar esforços i afegir millorar a les mesures ja impulsades.