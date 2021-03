Mediapro, considerada 'bo escombraries', demana un rescat de 300 milions d'euros a Govern

Jaume Roures - EP





Jaume Roures, president de Imagina Mediapro i propietari de el diari Público, ha demanat a Govern d'Espanya un rescat de 300 milions d'euros per aconseguir reflotar els comptes de el grup audiovisual.





Mediapro té deutes per un import superior als 900 milions d'euros a entitats bancàries i fons voltor que vencen entre 2024 i 2025. I, com ja saben que no ho podran pagar, han demanat un rescat de 300 milions al SEPI, que depèn de l' Ministeri d'Hisenda.





Ni el grup xinès Orient Hontai Capital va aconseguir salvar Mediapro. El holding asiàtic va injectar 1.016 milions d'euros i per tant, es va convertir en l'amo del 53,5% del seu accionariat. En aquest sentit, si el Govern decideix aprovar el rescat de l'empresa, estarà lliurant diners a una companyia de capital xinès, encara que amb forts llaços amb el PSOE i Podem.





Val la pena rescatar Mediapro?





L'agència de qualificació Moody 's va alertar l'octubre passat la difícil situació financera que travessa Mediapro i li va rebaixar la qualificació del seu deute a' Caa1 ', és a dir, a bo porqueria.





A l'abril d'aquest any, l'agència nord-americana ja va rebaixar la qualificació de l'empresa presidida per Jaume Roures de B1 a B3, mentre que al juliol va avisar d'una nova revisió arran de detectar que l'evolució del negoci de Joyce Mitjana, la matriu de Mediapro, era més feble del que s'esperava.





A més, Moody 's ja va anticipar dificultats per rendibilitzar la inversió d'euros en la lliga francesa. "Hi ha riscos relacionats amb l'estratègia de la companyia per rendibilitzar els seus drets de transmissió de la Ligue 1", assegurava l'agència al juliol.