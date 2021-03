PP i PSC aproven aquest dimecres el pressupost més gran d’inversions que s’ha fet mai a la ciutat

El Govern de Badalona i el Grup Municipal del PSC aprovaran demà, en un Ple extraordinari que se celebrarà a les 18 hores, el pressupost d’inversions més gran que s’ha fet mai a la ciutat. En total hi ha previstes 190 actuacions, destaquen una forta inversió en sanitat i educació públiques, amb l’ampliació per primera vegada de l’Hospital Municipal -7 milions d’euros- i la construcció de les escoles Badalona Port -7 milions d’euros-, Ventós Mir -6,5 milions d’euros-, dues escoles bressol -3,8 milions d’euros- i una nova biblioteca -2 milions d’euros-.





Ajuntament de Badalona





A més d’aquestes inversions, el pressupost també inclou la construcció d’una nova piscina municipal -12,5 milions d’euros-, la rehabilitació i remodelació de la Comissaria de la Guàrdia Urbana -1 milió d’euros-, la millora del clavegueram i l’asfaltatge dels carrers de la ciutat per valor de 3 milions d’euros, la construcció d’un nou pavelló esportiu cobert -800.000 euros-, la millora de 33 installacions esportives valores en més de 10,5 milions d’euros, l’homologació de les pistes d’atletisme Paco Águila -1,1 milions d’euros-, la remodelació integral del Parc del Gran Sol -3 milions d’euros-, de la Plaça Josep Tarradellas -1,5 milions d’euros-, del Parc Turó d’en Caritg -1,5 milions d’euros- i de la Plaça Trafalgar -900.000 euros-, la millora de totes les biblioteques municipals -700.000 euros- o la rehabilitació d’edificis històrics de Ca l’Arnús -1,5 milions d’euros-, entre d’altres.





L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, fa una crida a la resta de partits polítics de l’oposició i els convida a “sumar-se a aquesta aposta per la millora de tota la ciutat, però especialment per a l’enfortiment de dos sectors que han estat clau en aquest any de pandèmia com són el de la sanitat i el de l’educació públiques”. “Badalona necessita aquest pressupost d’inversions perquè té mancances molt importants que no ens permeten encarar el futur amb les millors condicions, és el moment de fer-ho possible entre tots”, conclou l’alcalde.





Per la seva part, el president del PSC a Badalona, Ruben Guijarro, assegura que “per sortir de la crisi amb més justícia social, a Badalona calen grans acords de ciutat que sobrepassin els límits del tacticisme polític. El PSC està al costat de les entitats, dels veïns i veïnes que esperen per part dels seus representants estar a l’altura del moment de crisi mundial que estem vivint, només junts Badalona pot sortir enfortida de la crisi”.





“L'acord de més de 78 milions d'euros respon a les necessitats tant urgents com estratègiques de futur de la ciutat. Responen a una visió d’equilibri territorial entre districtes i són els fonaments de la recuperació econòmica i social postcovid: Més educació pública, més sanitat pública, millors espais públics, més seguretat i una ciutat econòmicament més dinàmica. El conjunt detallat d’inversions comença a esculpir la Badalona del 2030 que volem els socialistes i que mereixen els veïns i veïnes de Badalona” ha conclòs Guijarro.