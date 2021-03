Sabadell injectarà de manera directa 1,6 milions a el comerç local

L'Ajuntament de Sabadell injectarà de manera directa 1,6 milions d'euros a el comerç local mitjançant una campanya que ha batejat com a 'Xec Comerç', com a mesura per fer front als efectes de la pandèmia a la ciutat.





Façana Ajuntament de Sabadell - EP





La iniciativa consisteix en un xec de 20 euros que es distribuirà entre les famílies del municipi per gastar en els negocis de la població vallesana, tot i que per fer ús haurà de complementar-se amb altres 20 euros i la repercussió serà de 3,2 milions d'euros, segons ha informat el consistori.





Aquests recursos surten dels 11,8 milions d'euros procedents del superàvit de l'any 2020 i l'alcaldessa, Marta Farrés, ha afirmat que han de "reforçar la resposta a les necessitats socials per no deixar ningú enrere".





A més d'aquesta partida específica per al comerç, es destinaran 1,56 milions d'euros a l'espai públic com, per exemple, una dotació suplementària per al servei de recollida i tractament de residus i més de 176.000 euros per a la millora de la via pública.





També hi ha previstos 1,3 milions d'euros per destinar a l'emergència social, 900.000 dels quals seran per a prestacions econòmiques d'urgència, i altres 160.000 per a ajudes complementàries per a material escolar i llibres de text.