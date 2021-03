Brussel·les i Pfizer acorden avançar al segon trimestre el lliurament de 10 milions de vacunes a la UE

La Comissió Europea ha arribat a un acord amb les farmacèutiques Pfizer i BioNTech per avançar al segon trimestre el lliurament als països de la UE de deu milions de dosis de la seva vacuna contra la COVID-19, la distribució estava prevista inicialment per al segon semestre de l'any.





Vacuna de Pfizer - EP





D'aquesta manera, els socis del bloc rebran entre abril i juny més de 200 milions de dosis de la vacuna desenvolupada per aquests dos laboratoris, segons ha explicat l'executiu comunitari en un comunicat.





"Són molt bones notícies, dóna als estats membres espai de maniobra i probablement cobreixi les llacunes en els lliuraments"; ha destacat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.





Aquests deu milions de dosis el lliurament s'accelerarà al segon trimestre del l'any provenen de l'segon contracte que Brussel·les va signar amb les dues farmacèutiques i el seu repartiment estava planificat durant el tercer i el quart trimestre del 2021. En total, la UE ha adquirit un total de 500 milions de vacunes a Pfizer i BioNTech i la possibilitat de comprar-ne de 100 milions més.





La Comissió Europea porta setmanes dient que espera rebre unes 300 milions de dosis de totes les vacunes entre abril i juny, un període que considera "crític" per aconseguir vacunar el 70% de la població adulta abans que acabi l'estiu.





No obstant això, els problemes d'altres farmacèutiques per complir amb el calendari previst de distribució han posat en perill aquesta fita. El principal motiu de preocupació és que la companyia anglosueca AstraZeneca només podrà repartir 100 milions de dosis fins al juny (un terç del promès), al que se suma que Janssen no començarà la distribució de la seva vacuna monodosi a la UE fins a la segona quinzena d'abril.