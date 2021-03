La FIFA no es pronuncia sobre les més de 6.500 persones mortes en la construcció de Qatar 2022

Des que el Campionat Mundial de Futbol 2022 es va assignar a Qatar el 2010, 6.500 treballadors immigrants haurien mort en les obres de construcció segons acaba de revelar el rotatiu britànic 'The Guardian' que necessita els seus països d'origen: Índia, Pakistan, Nepal, Bangla Desh o Sri Lanka.





Per determinar aquesta tràgica xifra, al voltant de 12 treballadors morts a la setmana, el diari es basa en les estadístiques facilitades pels governs d'aquests països, principals proveïdors de mà d'obra a aquest Estat de golf que va aconseguir l'organització de l'Mundial.





El nombre total de morts podria ser clarament superior ja que no s'han pogut recollir dades d'altres països com Filipines o Kenya que tenen molts persones treballant en les obres de Qatar.





Mentre la FIFA mira, un cop més, cap a un altre costat entenent que "la freqüència d'accidents en les obres de l'Mundial és baixa en comparació amb altres grans projectes al voltant de el món" la veritat és que l'ingent programa de construcció amb carreteres, aeroports, transport públic, hotels i estadis per acollir el Mundial de Futbol 2022 està deparant balanços dramàtics.





Des del Govern de Qatar es defensa que "la taxa de mortalitat en aquestes comunitats està dins del que s'esperava per la grandària de la població i la demografia. No obstant això, cada mort és una tragèdia, i no s'escatimen esforços per intentar evitar-les en nostre país ". Per Amnistia Internacional "hi ha una veritable manca de claredat i transparència al voltant d'aquestes morts".





Segons una investigació encarregada per l'Organització Internacional de l'Treball de les Nacions Unida s, els treballadors s'enfronten a un important estrès tèrmic quan treballen a l'aire lliure durant al menys quatre mesos a l'any.





La FIFA minimitza, un cop més, la controvèrsia





"Darrere de les estadístiques hi ha innombrables històries de famílies devastades que es van trobar sense el seu principal suport, lluitant per una indemnització i confoses sobre les circumstàncies de la mort del seu ésser estimat" emfatitza "The Guardian" en tant que la FIFA s'escuda en les "molt estrictes mesures de salut i seguretat" establertes en els diferents emplaçaments.





Estadi Ciutat de l'Educació, a tretze quilòmetres de centre urbà de Doha. @fifaworldcup





L'organisme futbolístic mundial recorre a l'argumentari de Govern quatarí que "la freqüència d'accidents en les obres de l'Mundial de la FIFA és baixa en comparació amb altres grans projectes de construcció a tot el món".





Des de 2010, Qatar ha estat objecte de diverses polèmiques, incloent sospites de suborns en relació a l'atribució de l'torneig. Al gener de 2021, l'associació anticorrupció Anticor es va constituir com a part civil en la investigació sobre les seves condicions d'atribució i el paper que podria haver jugat el francès Michel Platini.





L a empresa de gespa de Limburg no subministrarà més la gespa per al Mundial de Qatar





En aquest context, el prestigiós proveïdor de gespa Hendriks de Heythuysen a Limburg (Països Sota s) acaba de decidir que no subministra gespa per als camps dels estadis de l'Mundial de Qatar.





La companyia ha decidit fer-ho a causa de la situació dels drets humans en l'Estat de l'Golf. L'empresa també ha declinat el contracte a causa dels requisits que Qatar ha imposat sobre la gespa com el transport per via aèria. No beneficiarien la qualitat o serien molt cares. Anteriorment, Hendriks es va ocupar de la gespa de diversos tornejos finals i en 2010 se li va demanar que fes el mateix per a la Copa de l'Món a Qatar.





Representants de l'empresa de Limbur g han proclamat que "hem visitat Qatar diverses vegades i ens hem adonat que els estàndards de seguretat es desviaven significativament dels que estàvem acostumats a Europa. Els treballadors convidats van treballar en circumstàncies extremes i no vam tenir un bon pressentiment a l'respecte.





Portaveus de l'reconegut proveïdor de gespa per a grans esdeveniments no entenen "perquè la FIFA no ha intervingut". L'empresa ha treballat per als estadis de la Copa d'el Món de 2006 a Alemanya i els Campionats d'Europa de 2008 a Àustria i Suïssa, 2012 a Polònia i Ucraïna i 2016 a França.