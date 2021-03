La crisi i el Covid tornen a liderar els problemes d'Espanya i creix la inquietud per l'atur

La crisi econòmica i la pandèmia de coronavirus que l'ha generat continuen liderant la llista de problemes d'Espanya, segons el baròmetre de el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de març fet públic aquest dimarts que, a més, reflecteix un increment de la preocupació per desocupació, que repeteix en la tercera plaça.





@EP





En concret, la crisi econòmica és citada com un problema en el 43,8% dels qüestionaris, 1,2 punts menys que el mes anterior, i també baixen les mencions al coronavirus, si escau 2,7 punts, fins al 41 %. En canvi, la inquietud per l'atur creix 3,8 punts i se situa en el 31,7%.





A més, els que desqualifiquen l'actual conjuntura econòmica segueixen fregant el 90% i s'anoten dues dècimes més que al febrer, arribant al 89,7%, davant el 3,3% que considera que la situació en aquest terreny és "bona o molt bona ". Els que confessen que la seva situació econòmica personal és dolenta sumen el 22,3%, mentre que el 60,4% elogia la seva.





ELS POLÍTICS





La llista de problemes nacionals es completa amb "els problemes polítics", als quals es fa referència en 15,4% de les entrevistes, seguits molt de prop per "el mal comportament dels polítics", amb un 15%, en els dos casos baixant una mica els seus percentatges respecte al mes anterior, però afermats en els llocs quart i cinquè de la llista.





El que sí augmenten són les mencions a la manca de consens, que pugen dos punts en un mes, fins al 11,3%, i figuren com a vuitè problema de país.





El treball de camp per a aquest baròmetre del CIS es va realitzar entre els dies 1 i 11 de març, quan el PSOE i el PP ja havien tancat un acord per renovar el Consell de RTVE, però seguien evidenciant les seves discrepàncies sobre el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), que ha complert ja més de dos anys en funcions.





En qualsevol cas, l'enquesta no reflecteix el terratrèmol polític generat a partir de el dia 10 quan PSOE i Cs van presentar la seva moció de censura a Múrcia i es va precipitar l'avançament de les eleccions madrilenyes. Tampoc, per tant, l'anunci que Pablo Iglesias deixarà la Vicepresidència Segona de Govern per ser candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid.





MONARQUIA





Mentre el CIS feia el treball de camp per a la seva sondeig, es va conèixer que les infantes Elena i Cristina s'havien vacunat contra el coronavirus a Unió dels Emirats Àrabs i encara cuejava la polèmica per la segona regularització fiscal del seu pare, Joan Carles I. Coincidint amb aquestes informacions, la inquietud que genera la Monarquia va passar del 0,6 al 0,8%, tornant al seu nivell de gener.





El coronavirus és el principal problema personal per a les persones entrevistades pel CIS (31,7%), seguit de la crisi econòmica (28,6%) i l'atur (16,4%). En quart lloc figura, amb un 13,%, "haver d'estar enclaustrat a casa", mentre que hi ha un 11% que cita les preocupacions personals.