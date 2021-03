Corea del Nord adverteix els EUA que no facin res "que els faci perdre la son"

La germana del líder de Corea del Nord Kim Jong Un, Kim Jo Jong, ha avisat aquest dilluns els Estats Units (EUA) que "no facin res que els faci perdre la son" si volen "dormir en pau durant els propers quatre anys", un advertiment que es produeix quan Washington fa exercicis militars al costat de Corea del Sud.





Kim Jong Un - EP





"Aprofitem aquesta oportunitat per advertir la nova Administració dels Estats Units que s'esforça per desprendre olor a pólvora a la nostra regió", ha transmès Kim Jo Jong en un comunicat, segons ha publicat l'agència estatal de notícies del país i recull CNN.





Corea del Nord ha emès aquest missatge quan el secretari d'Estat, Antony Blinken, i el de Defensa, Lloyd Austin, viatgen a la regió per mantenir trobades amb els seus homòlegs japonesos i sud-coreans.





L'avís ha estat llançat mentre Washington i Seül realitzen exercicis militars simulats a escala reduïda, i hores després que el Govern de Joe Biden reiterés que s'havia posat en contacte amb Corea del Nord i no havia rebut encara resposta.





REDUIR EL RISC D'ESCALADA





El portaveu del Departament d'Estat, Ned Price, ha assegurat que els Estats Units s'havia posat en contacte amb Corea del Nord per "reduir el risc d'escalada", però "fins avui" no havia rebut resposta als intents de comunicació, que es van iniciar al febrer, "a través de diversos canals".





"Això segueix a més d'un any sense un diàleg actiu amb Corea del Nord malgrat diversos intents dels Estats Units de participar", ha lamentat Price, qui ha reiterat que l'Administració de Joe Biden està duent a terme una "revisió interinstitucional exhaustiva" de la política dels Estats Units en relació a Corea del Nord.





En aquest sentit, el portaveu del Departament d'Estat ha recordat que el Govern ha consultat amb "molts" exfuncionaris governamentals involucrats amb la política del país asiàtic.





Per la seva banda, la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha precisat que l'Administració té un "canal principal" i una "sèrie de canals diversos" per comunicar-se amb Pyongyang.





"Hem collaborat i seguirem collaborant amb altres aliats del Japó i Corea del Sud per sollicitar aportacions i explorar nous enfocaments. Hem escoltat atentament les seves idees, fins i tot a través de consultes trilaterales. Per descomptat, la diplomàcia és sempre el nostre objectiu" prioritari, ha reiterat Psaki.





Durant el procés, l'Administració Biden ha consultat amb antics responsables del Govern nord-americà amb experiència en la política de Corea del Nord, inclosos alguns funcionaris de l'Administració Trump, així com amb aliats del Japó i Corea del Sud.





AVÍS A COREA DEL SUD





En aquest context, la germana del líder nord-coreà ha advertit aquest dimarts de la possibilitat d'eliminar un acord de pau militar amb Corea del Sud i desmantellar un òrgan del Partit dels Treballadors que s'encarrega del diàleg intercoreà, segons recull Yonhap.





En concret, ha dit que Corea del Sud ha escollit un "març de guerra" i un "març de crisi" en lloc d'un "març càlid", i ha agregat que Kim Jong Un vigilarà el comportament del país en el futur.





A això, Seül ha respost demanant calma i precisant que els exercicis militars amb els Estats Units no haurien d'utilitzar-se per augmentar les tensions. Així mateix, ha promès continuar amb l'esforç per millorar les relacions intercoreanas i recolzar l'impuls dels diàlegs nuclears.





KIM JONG UN I TRUMP





L'any passat, Corea del Nord va acusar el llavors president dels Estats Units, Donald Trump, d'haver incomplit la seva paraula i va assegurar que les "promeses buides" fetes dos anys abans en la seva primera cimera amb el líder nord-coreà, Kim Jong Un, havien frustrat l'esperança d'un procés de nuclearització.





La primera cimera entre Kim i Trump va acabar amb una declaració d'intencions signada per tots dos líders i amb quatre punts principals: normalitzar les relacions entre tots dos països, la signatura d'un tractat de pau per posar fi a la guerra de Corea (1950-1953), la repatriació de les restes de soldats nord-americans morts a Corea del Nord i l'inici d'un procés de desnuclearització total de la península.





Tot i que Trump i Kim van mantenir dues reunions més des de llavors, els dos països segueixen sense avançar en les negociacions per engegar el procés de desnuclearització. Trump insistia que Kim havia de renunciar a l'armament nuclear abans de retirar les sancions, mentre que Corea del Nord demanava contrapartides a canvi de renunciar a aquest tipus d'armament. Les trobades no van desembocar en resultats.





Aquests contactes han tingut lloc al mateix temps que el Japó hagi demanat als Estats Units reprengui les converses per dos motius: la necessitat que es desmantellés de "manera completa" i "inspeccionable" el programa nuclear nord-coreà i el retorn dels ciutadans japonesos segrestats per Corea del Nord en els anys 70 i 80, un conflicte que el Japó vol resoldre amb premura malgrat les negatives nord-coreanes atès que els principals denunciants --pares de les víctimes-- estan morint perquè ja són molt grans.