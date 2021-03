Élite Taxi convoca una manifestació el dijous i adverteix a Uber: "Que se'n vagin o aquí no hi haurà pau"

Élite Tax I, acompanyada de més de 50 taxis, ha anunciat aquest dimarts durant la seva assemblea davant l'estació de Sants de Barcelona mobilitzacions per la tornada de Uber a la ciutat, i ha advertit a la plataforma: "Que se'n vagin o aquí no va a haver-hi pau ".





Tito Álvarez, coordinador d'Élite Taxi - EP





Uber va anunciar la seva tornada per a aquest dimarts a la capital catalana, amb més de 350 treballadors que són --segons la plataforma-- taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona, als quals el coordinador d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha qualificat de "traïdors "en declaracions davant la premsa.





Tot i això, Álvarez creu que no existeixen, que es tracta d ' "una mentida més de Uber", i ha afirmat que des del sindicat han sol·licitat al llarg del matí més de 600 serveis mitjançant l'aplicació de Uber però no ha arribat cap taxi.





No obstant això, en cas que ho siguin, s'han proposat sol·licitar els seus serveis, utilitzar-los i després demanar la factura per poder denunciar-los, el que pot implicar segons Álvarez retirada de llicències i multes de les quals Uber no es va a fer càrrec: " els tornaran a deixar tirats ", ha sentenciat.





"Per a nosaltres, qualsevol taxista que li obri la porta al major enemic de l'taxi és un traïdor, i és pitjor que qualsevol empresa de VTC. Perquè Uber va néixer per acabar amb el taxi. I els farem front", ha afegit.





MANIFESTACIÓ EL DIJOUS





Durant l'assemblea, Élite Taxi ha anunciat una mobilització del sector fel taxi per a aquest dijous a les 9.00 hores a les Torres Venecianes, a l'avinguda de la Reina Maria Cristina de Barcelona.





Un cop allà, aniran amb els seus taxis fins a la Gran Via i Via Laietana i faran una parada davant Foment del Treball --perquè segons ells la institució dóna suport a Uber--, i després arribaran a Parlament, per fer una crida "als partits polítics que representen a la Generalitat "que es posicionin a favor seu.





A més, el sindicat li ha donat un termini de 24 hores a l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) perquè es posicioni públicament a favor seu, i ha alertat que la mobilització de dijous serà "només el principi" de les protestes.





EN CONTRA "ENCARA COMPLISQUEN LA LLEI"





Élite Taxi ha assegurat que estaria en contra de Uber "encara que compleixin la llei", perquè no vol que guanyin poder d'influència en les institucions.





"No és qüestió de protegir les nostres famílies, sinó que el que estem fent és protegir els usuaris", ha afirmat Álvarez, que ha remarcat que el taxi no vol tenir cap relació amb Uber.





El taxi està a favor de la tarifa intervinguda i regulada, perquè dóna "garanties a tothom que tots cobraran el mateix", mentre que Uber --en paraules de Álvarez-- menteix, precaritza, s'emporta els impostos fora de país i estafa.