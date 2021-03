El CIS amplia l'avantatge del PSOE i apunta a un possible sorpasso de Vox al PP

El Baròmetre d'Opinió del mes de març realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) torna a situar el PSOE al capdavant amb una estimació de vot del 31,3% i ampliant a 13,4 punts el seu avantatge sobre el PP, ja que els de Pablo Casado cullen el seu pitjor resultat de la legislatura i baixen al 17,9%.





Diputats de Vox al Congrés - EP





També retrocedeix, i en major mesura, Unides Podem, que marca un 9,6%. I qui més puja és Vox, que s'anota un 15% i es queda a menys de tres punts dels populars, mentre que Ciutadans es manté en el 9,5%.





L'enquesta, basada en 3.820 entrevistes, es va realitzar en els primers onze dies de març, coneguts els resultats de les eleccions catalanes i després dels incidents en les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél ', però amb prou feines recull els efectes dels esdeveniments polítics deslligats per la moció de censura a Múrcia, anunciada el dia 10, ni la convocatòria d'eleccions a Madrid i la posterior sortida de Pablo Iglesias de Govern.





UN DE CADA CINC JA ANUNCIA QUE VOTARÀ A EL PSOE





Si demà mateix hi hagués eleccions generals, un de cada cinc entrevistats ja anuncia el seu suport al PSOE (21%), el doble dels que avancen el seu suport al PP (10%) o Vox (8,8%). Unides Podem té un vot fidel compromès del 7,1% i Ciutadans del 5,5%. Això sí, també hi ha un 17% d'entrevistes que encara no ho sap, un 3,8% que evita contestar i un 10,9% que assegura que s'abstindria.





Amb el conjunt de l'enquesta, el CIS atorga al PSOE una estimació de vot del 31,3%, sis dècimes millor que el mes anterior i la seva millor dada dels últims sis mesos. Són 3,3 punts per sobre del 28% que va recollir en les generals de 2019.





Per contra, el PP baixa gairebé un punt en un mes i registra al març una estimació de vot del 17,9%, la seva pitjor dada des de la tardor de 2019 i tres punts per sota de les últimes generals. Tot això en plena ressaca pel seu mal resultat de les eleccions catalanes.





I Vox, que va ser un dels triomfadors a les eleccions catalanes, apareix ara al CIS amb una estimació de vot del 15%, la seva millor dada en les enquestes de l'institut públic i el mateix percentatge que va aconseguir el 10N quan va obtenir 42 escons en al Congrés. Suposa una pujada 1,4 punts amb relació a el mes anterior i col·loca els de Santiago Abascal a 2,9 punts del PP.





El major retrocés l'experimenta Unides Podem, que baixa 1,6 punts en un mes i abans de conèixer-se que Pablo Iglesias deixa el Govern i que assenyala com a successora a la ministra Yolanda Díaz. En aquesta enquesta de el CIS aconsegueix una estimació de vot del 9,6%, la seva pitjor dada dels últims anys i tres punts menys que en les generals de 2019, quan es va quedar amb només 35 diputats.





IGLESIAS, EL LÍDER QUE PERD MÉS NOTA





És més, tot i que Unides Podem manté la quarta plaça, té ara molt a prop a Ciutadans, que en el baròmetre s'anota un 9,5%, dues dècimes més que al febrer i per sobre del 6,8% de les últimes generals.





Aquesta caiguda dels de Pablo Iglesias després de les catalanes i els incidents per 'Pablo Hasél' propicia que la suma de PSOE i Unides Podem en l'enquesta sigui inferior a la de PP, Vox i Ciutadans, amb un 40,9% davant el 42 , 4%.





A més, el secretari general de Podem és el líder polític que baixa més la seva nota, marcant ara 2,9 punts davant el 3,1 de febrer. No només queda lluny del socialista Pedro Sánchez, que repeteix com el millor valorat amb una nota mitjana de 4,3 punts, sinó que també el superen amb comoditat la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García (3,7), i el president del PP , Pablo Casado (3,4). Fins i tot se li acosta Santiago Abascal, de Vox, amb 2,6 punts.





Sánchez és també el polític preferit per presidir el Govern, amb un suport del 27,1% enfront del 7,8 de Casado i Abascal, que empaten en la segona plaça.





A més, el líder del PSOE compta amb bastant o molta confiança el 26,9% dels espanyols, davant d'un 70% que desconfia, nombres millors que els de Casado, que només suscita confiança en el 9% enfront d'un 87,4 % que diu tenir poca o cap confiança en ell.