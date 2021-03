Endesa dóna 45 ordinadors a alumnes amb discapacitat intel·lectual a Catalunya

Endesa ha lliurat 45 ordinadors portàtils Chromebook a la Fundació Talita, que treballa per donar suport a nens i joves amb discapacitat intel·lectual i necessitats educatives especials, tant a les escoles com amb les seves famílies.





L'acord --signat a través de la Fundació Endesa - té com a objectiu "protegir els més vulnerables i no deixar ningú enrere" en un moment on les noves tecnologies són imprescindibles per mantenir el contacte amb l'entorn, segons ha explicat la empresa ha través d'un comunicat aquest dimarts.





Tal com ha assenyalat la gerent de la Fundació Talit a, Marta Rútia, les noves tecnologies "faciliten molt" la tasca d'acompanyament als nens i nenes tant a les escoles com amb els seus familias.Un alumne amb discapacitat intel·lectual utilitzant un ordinador donat per Endesa a la Fundació Talita.









Els nous ordinadors permetran als 30 educadors de Talita mantenir el programa d'atenció personalitzada a més de 200 alumnes que atenen, ampliar els formats dels materials educatius que utilitzen, així com "introduir els alumnes en el món digital" i incrementar la seva autonomia amb l'ús de plataformes com el correu electrònic.





Els nous Chromebook s serviran, també, per poder mantenir l'atenció a les famílies ia les escoles en cas de confinament, impartir formació i seguir treballant materials i recursos adaptats perquè els joves puguin mantenir la màxima normalitat possible dins el context inusual de la pandèmia.





Aquest projecte s'emmarca dins de la segona fase de l' 'Pla de Responsabilitat Pública' que la companyia va posar en marxa des de l'inici de la pandèmia, orientat a la cura dels col·lectius més vulnerables.