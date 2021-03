Justícia posa en marxa la cita prèvia per posar fi a les cues a la porta del Registre Civil de Barcelona

Els ciutadans que hagin de fer tràmits al Registre Civil de Barcelona poden demanar cita prèvia per internet, en lloc d’anar-hi a fer cua. D’aquesta manera, es reduiran les cues i l’acumulació de persones, a més de reduir el temps d’espera de la ciutadania. La cita prèvia per als tràmits relacionats amb matrimonis, nacionalitats, naixements, defuncions, canvis de nom i de sexe o qualsevol dels altres 28 tràmits del Registre Civil es pot aconseguir via web, a través de la Seu judicial electrònica de Catalunya, que és una plataforma en línia creada pel Departament de Justícia per obtenir informació judicial i que permet accedir a diferents serveis de l’Administració de justícia a Catalunya.









Fins ara, els ciutadans que volien ser atesos s’hi havien de desplaçar físicament, trucar per telèfon o enviar un correu. Amb el nou servei telemàtic es guanyarà temps i s’evitaran desplaçaments innecessaris.





Els ciutadans que es presentin sense cita prèvia per fer algun tràmit seran atesos en l’horari d’atenció al públic (de 9 a 14 h), i en aquell moment se’ls donarà una cita per al dia i l’hora que correspongui. Això vol dir que s’hauran de desplaçar dues vegades, i per això és recomana demanar la cita prèvia amb antelació.





La cita prèvia en línia és accessible a 14 registres civils





Amb la incorporació del Registre Civil de Barcelona, ja són 14 els registres civils de Catalunya, d’un total de 49, que disposen del servei de cita prèvia en línia: Badalona, Girona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Reus, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Tortosa i el Vendrell.





La previsió és finalitzar l’any amb 21 registres que ofereixin la cita prèvia telemàtica, amb la incorporació de Figueres, Gavà, Manresa, Igualada, Vic, Vilanova i la Geltrú i Mollet del Vallès. Per als registres que encara no tenen la cita prèvia en línia, la Seu judicial electrònica de Catalunya informa dels telèfons i l’adreça electrònica per demanar la cita.





Més de 76.000 cites prèvies demanades per internet el 2020





Durant l’any 2020 els ciutadans van sollicitar 76.000 cites prèvies en línia. La informació relacionada amb els registres civils és la més consultada pel públic; des de la seva entrada en funcionament, el novembre de 2018, la Seu Judicial electrònica ha rebut 3 milions de visites, de les quals els registres civils n’han rebut gairebé 2 milions, el 66 % del total.





Millores a l’edifici del Registre Civil de Barcelona





Coincidint amb la posada en marxa de la cita prèvia en línia, el Departament de Justícia també ha fet millores a l’edifici del Registre Civil de Barcelona (Plaça del Duc de Medinaceli, 3). Les seccions del registre que reben més afluència de públic s’han traslladat a la planta baixa per facilitar l’accés dels ciutadans a les taules d’atenció i a les sales d’espera. S’ha renovat la retolació per facilitar la orientació i s’hi han incorporat pantalles de protecció i taules d’atenció al ciutadà com a mesures de protecció per evitar contagis per la COVID-19.També s’ha renovat el cablejat elèctric i la xarxa informàtica entre altres millores tècniques.





El Departament de Justícia, malgrat que no té competències sobre el Registre Civil de Barcelona, ha cedit la mateixa tecnologia que aplica a la resta de registres civils de Catalunya perquè la ciutadania disposi d’un millor servei.