La Policia de Terrassa denuncia 20 persones que feien un botellón a la Plaça Ventalló

Una dotació de la Policia Municipal va observar ahir, a les 20.35 h, una concentració d’unes 20 persones a la plaça del Vapor Ventalló que no respectaven les mesures per contenir la Covid-19 i consumien alcohol a la via pública. Els agents les van identificar i van interposar 20 denúncies per incompliment de les restriccions.









Plaça Vapor de Ventalló - Terrassa





Al llarg del dia d’ahir, la Policia Municipal va interposar 10 denúncies més a persones que es trobaven a la via pública sense dur la mascareta posada.





I també altres sis per incompliment del toc de queda, cinc de les quals a un grup de persones que estaven, a les 0.38 h, pels voltants del parc de Sant Jordi comportant-se de forma incívica. En rebre l’alerta d’un particular que els havia vist trencar un retrovisor d’un vehicle, els agents es van dirigir fins al lloc dels fets i van localitzar-los al carrer de Fra Bonaventura Gran, quedant investigats tots cinc per haver trencat el retrovisor a dos vehicles estacionats.