Condemnat un capellà per estafar una dona gran amb el lloguer de l'habitatge

El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó ha ratificat la condemna d'un any i sis mesos de presó a el sacerdot JPV per un delicte d'estafa a el deixar de pagar 2.095,24 euros en concepte de rendes a l'arrendadora de la seva vivenda, situada a Palència capital.





Tribunal Superior de Justícia de CyL (ep)





Els fets es remunten al gener del 2019 quan el condemnat, "persona d'aparença amable i amb certa educació", es va escudar en la condició de sacerdot que deia ostentar, així com d'una aparent solvència per guanyar-se la confiança tant dels responsables de la immobiliària que arrendava el pis com de la seva propietària, una dona de 77 anys, segons ha comunicat el propi TSCyL.





Així, per a la formalització de l'arrendament i el lliurament de claus se li va indicar que passés, a la tarda de l'11 de febrer de 2019, a recollir el mateix per a la seva rúbrica i abonament de les quantitats estipulades, cosa que va fer.





Presentat al domicili, el condemnat va indicar a la propietària que en aquell moment no tenia en efectiu les quantitats necessàries i estipulades en el contracte, insistint que, a l'endemà, quan l'entitat financera estigués oberta li lliuraria els diners i aniria a la immobiliària per abonar aquests imports.





La arrendadora, "amb declarada fe cristiana" i considerant que el futur inquilí era un 'home sagrat', davant la petició formulada per una persona que s'emparava en la seva condició de sacerdot i confiada per això, va signar el contracte i li va lliurar les claus de l'immoble després de reiterar-l'acusat que tenia urgència a ocupar per no pagar més nits en un hotel.





Així, arribat el dia següent, l'acusat no es va presentar a la immobiliària, pel que va ser contactat telefònicament per la propietària i la immobiliària, a les quals "només va posar excuses", argumentant que no podia passar; i així successivament totes les vegades que la immobiliària va tractar de contactar amb ell, al·legant cites amb el dentista o problemes amb el banc.





SUSPÈS 'AB divinis'





A més, va ocultar a la dona que, tot i ser sacerdot, estava en situació de la suspensió 'ab divinis' (apartat dels assumptes divins) i que no podia exercir el ministeri sacerdotal. És a dir, estava suspès de l'exercici dels sagraments.





Després de passar de el temps i ja que l'acusat no abonava quantitat i tot eren "llargues", la propietària va decidir interposar el 12 de març de 2019 denúncia per estafa davant la Comissaria de Policia de Palència.





Així mateix, l'acusat, el 7 de març de 2019, va signar un contracte de reconeixement de deute i de compromís d'abandonar l'habitatge, però no ho va complir i va romandre-hi sense pagar cap quantitat.





No va ser estat fins al 4 juny 2019 quan després de sol·licitar la propietària autorització judicial, a través dels seus representants legals, va aconseguir recuperar la possessió de l'immoble.





Així, al costat de la pena de presó, es va condemnar a l'acusat que indemnitzés a la propietària de l'immoble en les sumes de 1.725 euros, en concepte de rendes impagades; 370,24 euros de despeses i consums i 2.000 euros per dany moral, més els interessos legals.