Agències de viatges: alt risc de tancament, suport al passaport sanitari i recuperació el 2022

Un any després de la declaració de l'Estat d'Alarma, un 20% de les agències de viatges no han pogut reprendre la seva activitat; el 67% ha realitzat una activitat intermitent amb obertures parcials i només el 10% afirma haver pogut obrir totes les seves oficines i continuar operant, encara que amb una activitat més reduïda. Tot això ha repercutit en la facturació que ha estat menor del 5% de la que es va aconseguir en 2019 per a un 32%, mentre que un 44% no va arribar al 10%. La conseqüència és que un 36% afirma que es planteja tancar definitivament al llarg d'aquest mateix any 2021, tancaments que se sumarien als de 2020. Aquest és el resultat de l'enquesta realitzada per l'Associació Corporativa d'Agències de Viatge Emissores que ha presentat al Foment del Treball Nacional de Barcelona Martí Serrate, president de ACAVE.





Agència de viatges (EP)





També va explicar que el 95% dels enquestats es va veure obligat a aplicar un ERTE total o parcial a la seva empresa, un 74% afirma seguir necessitant-per continuar operatiu i un 70% ha sol·licitat crèdits ICO. Més encara, pràcticament el 100% dels enquestats demana ajudes directes per poder assegurar la supervivència de la seva empresa i gairebé un 40% defensa la fórmula proposada per ACAVE de crear un fons de reemborsament dels bons com a única solució davant el continu incompliment de les aerolínies que a dia d'avui segueixen havent prop de 150 milions d'euros, tot i que han tornat ja a prop de 200 milions. Aproximant la data establerta per a la seva reemborsament, i atès que impossible ampliar el període de la seva validesa, un 90% de les agències estan convençudes que els clients preferiran una restitució en metàl·lic.





Malgrat l'optimisme despertat per la represa del flux de passatgers alemanys cap als nostres arxipèlags ja l'anunciada creació del passaport sanitari europeu -que el 91% considera molt positiu-, l'enquesta revela que el 63% dels agents de viatges no preveu una recuperació fins la temporada 2022.





De tots els participants en l'enquesta, un 54% van ser agències emissores, un 20% receptives, un 13% MICE, un 9% Esdeveniments, i un 4% agències de creuers.