Es realitza amb èxit la primera cirurgia endoscòpica d'Espanya per solucionar la compressió medul·lar cervical

Un equip de cirurgians i investigadors del Morgenstern Institute of Spine (MIS) del Centre Mèdic Teknon han realitzat la primera cirurgia endoscòpica a Espanya per solucionar la compressió medul·lar cervical, causa més comuna de la mielopatia o deteriorament de la medul·la espinal.









Fins a la data es precisava d'una cirurgia oberta més agressiva que requeria la recessió de diverses estructures de coll. Ara és possible descomprimir i alliberar la medul·la espinal mitjançant una mínima incisió a la pell de menys d'un centímetre.





Diversos metges en un hospital (EP)





Amb aquesta nova tècnica endoscòpica s'aconsegueix una descompressió immediata de la medul·la comprimida i un alleujament immediat del mal del pacient. El pacient es mou lliurement a les poques hores de la intervenció i rep l'alta hospitalària menys de 24 hores després.





A l'evitar els grans abordatges de la cirurgia tradicional, la cirurgia endoscòpica és molt més respectuosa amb l'anatomia del pacient. Per tant, la cirurgia endoscòpica no requereix implants ni la fusió de la columna cervical.





"Gràcies a la cirurgia endoscòpica s'aconsegueixen, d'una banda, resultats comparables amb les tècniques quirúrgiques clàssiques de la columna cervical, però sense la necessitat de fusionar ni d'implants, el que permet conservar la mobilitat de la columna cervical del pacient", ha afirmat el cirurgià especialista Christian Morgenstern.





D'altra banda, prossegueix, l'endoscòpia cervical permet una recuperació postoperatòria molt més ràpida, menys de 24 hores des de la intervenció, la qual cosa comporta una millora substancial en la qualitat de vida del pacient.





"Aquests avantatges converteixen aquest procediment en el futur mètode quirúrgic a utilitzar en la cirurgia de la columna cervical", ha assenyalat, per detallar que aquesta nova intervenció ha estat gràcies al desenvolupament tecnològic dels últims anys, que ha fet possible que ara disposen de eines més sofisticades que permeten aquest nou tipus d'abordatges en patologies tan complexes.





PROCEDIMENT MÉS RESPECTUÓS AMB LES ESTRUCTURES ANATÒMIQUES

Mitjançant una mínima incisió a la pell i una dilatació progressiva dels teixits tous es poden visualitzar totes les estructures de la columna cervical i abordar de forma segura l'hèrnia discal. La visualització de totes les estructures anatòmiques de la columna, incloent les estructures nervioses, mitjançant una càmera d'alta definició i irrigació contínua, faciliten al cirurgià un treball segur i precís en la columna cervical.





El Morgenstern Institute of Spine va ser el pioner en practicar aquest tipus d'intervencions a la columna lumbar amb excel·lents resultats i ara l'ha aplicat amb èxit a la columna cervical per tractar una hèrnia discal cervical amb compressió aguda de la medul·la espinal que genera la mielopatia.





"Per al pacient, a més, suposa un gran benefici obtenir la dilatació dels teixits de coll amb l'endoscopi, sense haver de tallar ni dissecar plans, i poder reduir així el sagnat a un mínim. Gràcies a la mínima manipulació dels teixits, aquesta tècnica endoscòpica permet tractar simultàniament diversos nivells alhora, com en el cas presentat aquí. amb l'endoscopi, l'estabilitat del nivell operat no es veu compromesa, la qual cosa ens permet prescindir de pròtesis discals. Això afavoreix una ràpida recuperació del pacient amb una reducció dels riscos i complicacions de la cirurgia", ha tancat el director de l'Institut Morgensterne, Rudolf Morgenstern.