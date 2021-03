Catalunya ha desprogramat unes 17.000 vacunacions per l'aturada d'AstraZeneca

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha precisat aquest dimarts que s'han desprogramat prop de 17.000 vacunacions del Covid-19 que s'anaven a fer amb AstraZeneca arran de la suspensió cautelar per casos de trombosi de sins venosos en persones a les que se'ls havia administrat.





Ho ha dit en roda de premsa al costat de la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, i la responsable de farmacovigilància de la Fundació Institut Català de Farmacologia, Glòria Cereza.





Argimon ha reiterat que estan a l'espera que el comitè d'avaluació de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) identifiqui "si hi ha o no una coincidència en el temps" en relació als casos de trombosi.





El comitè també ha de determinar si hi ha una relació de causa i efecte, és a dir, si la vacuna causa aquest esdeveniment advers i, finalment, si "el benefici / risc és favorable o no" per determinar si han de seguir administrant la vacuna o no.





Per la seva banda, Cereza ha argumentat que, tot i que en totes la vacunes es registren trombosi entre les persones inoculades, la "raresa" d'aquest tipus de trombosi --que afecta entre tres i quatre persones per cada milió-- fa que vulguin analitzar-lo.





SÍMPTOMES

A l'ésser preguntada pels símptomes de la trombosi de sins venosos, Cereza ha detallat que les persones vacunades amb AstraZeneca han d'estar atents per si mostren cefalees d'un intensitat "molt significativa", incapacitants, que canvien amb la posició del cos i fins i tot són més intenses en despertar.





A més, si van acompanyades de simptomatologia de tipus neurològica com alteracions visuals i també nàusees i vòmits, entre d'altres: "Aquesta situació ha de posar en alerta la persona vacunada per demanar assistència sanitària", ha assegurat Cereza.





Arran d'aquesta notícia, el servei telefònic 061 Salut Respon ha rebut 1.000 trucades relacionades amb la vacunació d'AstraZeneca i els símptomes de trombosi de sins venosos, segons ha dit Argimon, que ha demanat que es faci servir aquest sistema d'atenció en lloc de cridar als centres sanitaris.