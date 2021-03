Govern i agents socials comencen aquest dimecres a desmuntar la reforma laboral del PP

El Govern es reunirà demà amb CCOO, UGT, CEOE i Cepime per constituir la taula de diàleg social sobre la "modernització del mercat laboral", en la qual s'abordaran no només els aspectes considerats com a més lesius de la reforma laboral del 2012, sinó també altres matèries remeses a Brussel·les en el marc del Pla de Recuperació, entre les quals figuren la contractació o mesures contra la precarietat laboral.





El president de la CEOE, Antonio Garamendi; el líder d'UGT, Pepe Álvarez; la ministra de Treball, Yolanda Díaz; el president de Cepime, Gerardo Cuevas; i el líder de CCOO, Unai Sordo (EP)





La pròpia ministra de Treball, Yolanda Díaz, va ser la que va anunciar la convocatòria d'aquesta taula res més tancar amb els agents socials la llei que regularitza la situació dels repartidors, coneguda com 'Llei de Riders'. Amb aquesta taula de diàleg social, va dir llavors Díaz, "comença una gran tasca de transformació i de reformes estructurals" a Espanya.





Algunes de les matèries que formaran part d'aquesta taula, com la prevalença del conveni sectorial sobre el d'empresa, la 'ultraactivitat' i la subcontractació, són 'velles conegudes', ja que els agents socials les van estar negociant amb el Govern socialista en l'anterior legislatura.





Ara, en aquesta nova taula, que arrencarà demà a les 16.30 hores, es reprendran les converses sobre aquests assumptes, però s'afegiran moltes altres per donar compliment als compromisos que el Govern espanyol va assumir en les fitxes remeses a Brussel·les.





"És un enorme repte per al Govern i per als agents socials. (...) Estarem tancats, gairebé com si fos una oposició, per desplegar tots els efectes, perquè ens hem compromès davant Brussel·les i perquè el Govern i els agents socials volen abordar aquestes reformes", ha subratllat la ministra fa uns dies.





En les propostes enviades a Brussel·les, el Govern planteja generalitzar el contracte indefinit, tornar la causalitat als contractes temporals i simplificar la contractació, reordenant les modalitats de contractació laboral, així com per introduir mecanismes de flexibilitat per a les empreses alternatius a l'excessiva temporalitat.





Respecte a aquest últim punt, el document remès a Brussel·les per l'Executiu aposta per penalitzar l'ús excessiu de contractes de molt curta durada i aturar la frau laboral.

A el mateix temps, el Govern advoca per la creació d'un model permanent d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com "un instrument de flexibilitat alternatiu a l'ajust extern de l'ocupació davant pertorbacions negatives".





D'altra banda, l'Executiu vol revisar les subvencions i bonificacions a la contractació temporal. Entre les mesures per aconseguir-ho, es troben la simplificació dels incentius i requisits a les empreses beneficiàries per centrar-se en l'ocupabilitat dels desocupats i que vagin per contractes indefinits.





ELS SINDICATS DEFENSEN QUE "ARA SÍ TOCA"

CCOO i UGT, per la seva banda, porten temps demanant amb urgència el desmuntatge de la reforma laboral de 2012. De fet, sota el lema 'Ara sí toca', els dos sindicats porten un parell de mesos mobilitzant-els dies 11 de cada mes per reivindicar la derogació de la reforma laboral de 2012.





Al davant tenen a la patronal, reticent a tocar una reforma que considera que ha funcionat i que ha rebut l'aval d'organismes internacionals.





En tot cas, els empresaris han assenyalat que, a l'hora d'abordar els canvis del marc laboral, s'ha de "treure el focus del que ideològic" i posar-ho sobre la productivitat i la flexibilitat.





El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha valorat favorablement que demà es vagi a reactivar la taula de negociació per al desmuntatge de la reforma laboral i ha ressaltat que la seva posada en marxa, que és "molt important", ve precedida de dues mobilitzacions sindicals que han exigit que es reprengués.





"Hem d'abordar aquesta negociació perquè en la segona part de l'any, quan es recuperi l'activitat econòmica, Espanya seguirà tenint un risc molt important de devaluació dels salaris, seguirà patint termes de precarietat laboral" altíssima "i moltes de les responsabilitats d'aquesta situació té l'actual legislació, que es va imposar amb la reforma laboral de PP ", segons Sordo.





El líder sindical ha afirmat que vol plantejar dues fases de negociació, una primera en la qual s'eliminin els aspectes més lesius de la reforma laboral i, posteriorment, a partir d'aquí emprendre una fase de negociació per millorar l'estabilitat en l'ocupació ".





Sordo ha remarcat que és important estabilitzar la contractació i que "l'acomiadament sigui l'últim recurs". Així, ha incidit que modernitzar el model laboral espanyol pensant en el segle XXI "requereix corregir" els aspectes de la reforma de 2012 "que es van fer pensant en el segle XIX".





"Esperem que es pugui arribar a un acord i que, si no, el Govern prengui mesures encaminades a recuperar els drets laborals i a equilibrar les relacions entre l'empresariat i els treballadors", ha afegit.





CSIF I ÚS DEMANEN PARTICIPAR

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) i la Unió Sindical Obrera (USO) van remetre aquest dilluns una carta a la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, per reclamar-li participar en les pròximes reunions del diàleg social, tot i que segueixen sense obtenir resposta per part d'aquesta.





En un comunicat conjunt, els dos sindicats van apuntar ahir que la seva presència a les taules de diàleg social està "totalment justificada" per la conjuntura actual i l'emergència laboral i social.





Tant CSIF com ÚS creuen que cal "superar velles rutines que poc ajuden a la millor recerca de solucions" i debatre i construir amb "una majoria sindical més amplia".





"És fàcilment possible buscar fórmules no contradictòries amb la legislació, que privilegia exclusivament als denominats més representatius", segons CSIF i USO, que consideren que la seva presència seria possible en les fases d'anàlisi i propostes, "atès que no són exclusives dels més representatius ".