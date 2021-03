'Barçagate': la jutgessa cita a declarar com a investigats a Grau, Ponti i l'amo d'i3Ventures

La titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que investiga la causa del Barçagate, ha citat a declarar com a investigats al ceo general de club, Óscar Grau; al cap dels serveis jurídics del FC Barcelona, Román Gómez Ponti, i a l'amo de i3Ventures, Carlos Ibáñez.





L'expresident de Barça, Josep Maria Bartomeu (EP)





Els ha citat per al 7 de juny, ha avançat 'El Periódico', després que els Mossos d'Esquadra van deixar en llibertat a Ponti i Grau després de ser detinguts per aquesta causa el mateix dia que van arrestar l'expresident blaugrana Josep Maria Bartomeu i a qui va ser el seu cap de gabinet de la presidència, Jaume Masferrer.









Ponti i Grau van sortir en llibertat de comissaria i fins aquest dimarts la jutgessa no ha comunicat la seva investigació en la causa; en canvi, Bartomeu i Masferrer van passar la nit als calabossos i a l'endemà van passar a disposició de la jutge, i tots dos es van acollir al seu dret a no declarar perquè la causa havia estat sota secret de sumari fins a aquest moment.





La investigació dels Mossos va concloure que Bartomeu i el seu equip presumptament van fraccionar contractes a l'empresa i3Ventures per esquivar els mecanismes de control intern del club i amb la idea d'impulsar una campanya de desprestigi en xarxes socials a jugadors i exdirectius de club, el que va poder causar al Barça un perjudici econòmic de fins a 1,2 milions d'euros.





Els Mossos creuen que Bartomeu, Masferrer, Grau i Gómez Ponti estaven "directament relacionats amb l'aprovació d'aquests contractes, la seva supervisió, revisió i pagaments, fins i tot dissenyant un procés paral·lel de contractació i pagaments al marge del que estableix la Junta Directiva i els protocols interns".





EMPRESES DE IBÁÑEZ A URUGUAI, XILE I ARGENTINA

També segons la investigació policial, l'amo de i3Ventures, Carlos Ibáñez, "va facilitar l'estructura mercantil necessària per a fraccionar prou un únic encàrrec en múltiples contractes per evitar els òrgans competents per a contractar i tots els sistemes de supervisió i control del Barça", per a la qual que va oferir empreses del seu grup ubicades a Uruguai, Argentina i Xile.





Ibáñez presumptament va obrir comptes a nom d'aquestes societats a Espanya per "redirigir els pagaments efectuats pel FCB al destinatari principal, que era i3Ventures, i en paral·lel i com a contraprestació a rebre aquesta adjudicació directa del contracte per part del Barça a un preu molt superior a la feina realment efectuat ".