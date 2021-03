El 2020, la incidència de la tuberculosi va baixar un 16,5% a Barcelona

La incidència de la tuberculosi a Barcelona es va reduir l'any passat un 16,5% respecte a 2019, segons dades recollides aquest dimarts per l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), en el marc del Dia Mundial de la Tuberculosi, aquest dimecres.





La tuberculosi és una infecció bacteriana causada per un germen anomenat Mycobacterium tuberculosi (EP)





Així, durant el 2020 es van detectar 249 casos de tuberculosi a la ciutat contra els 305 de 2019, el que representa una incidència de 15,2 casos per 100.000 habitants --18,2 casos per 100.000 habitants en 2019--, segons un comunicat de l'ASPB.





La malaltia segueix sent més freqüent en els homes, amb 174 casos (69,9%), que en les dones, amb 75 casos (30,1%), i es manté la tendència descendent dels últims anys, encara que en 2019 es va detectar un repunt en la incidència, sobretot en homes i migrants.





IMPACTE DEL COVID-19

Segons l'ASPB, una de les possibles causes de la baixada en 2020 dels casos de tuberculosi poden ser les mesures aplicades contra el Covid-19: rentat de mans, distància, mascareta, ventilació d'espais, i restricció de moviment i de contacte social .





Amb tot, l'ASPB ha advertit que el desviament de bona part dels recursos humans, econòmics i assistencials a combatre la pandèmia, juntament amb la reorganització d'alguns serveis assistencials i de vigilància ha pogut afectar "a la notificació i detecció de casos".





L'entitat s'ha mostrat preocupada per l'impacte de la pandèmia en el retard de diagnòstic, en la reducció de la realització dels estudis de contactes i per "la menor detecció de casos de tuberculosi latent", així com el seguiment dels pacients.





"Cal tornar a prioritzar les activitats de vigilància, prevenció i control de la malaltia per minimitzar el seu impacte en poblacions en situació més desfavorida", ha afirmat l'ASPB, que juntament amb la Fundació de la Unitat de Recerca en Tuberculosi de Barcelona (FuiTB) ha organitzat aquest dimecres una jornada científica en línia al voltant de la malaltia.