Laura Borràs serà investigada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

El Tribunal Suprem remetrà aquesta mateixa setmana la causa contra la ja presidenta del Parlament, Laura Borràs, perquè sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui assumeixi la competència i continuï amb la investigació segons revela LA RAÓ.





Una vegada que es dicti el corresponent acte d'inhibició i tota la causa estigui al TSJC, la Sala Civil i Penal de l'esmentat tribunal haurà de nomenar a l'instructor de procediment, el qual una de les primeres diligències que adoptarà serà citar-a declarar com a investigada, tot i que el dia que va ser citada al Tribunal Suprem es va acollir al seu dret a no declarar i va assegurar que no ho faria fins que es realitzaran diferents diligències que, segons sosté, acreditaria que no va incórrer en cap dels fets que se li imputen .





Laura Borràs serà investigada en el TSJ de Catalunya. foto @EP





Laura Borràs, elegida diputada per Junts per Catalunya, està investigada per possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes tant. Era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.





En concret, el magistrat que fins ara instruïa la causa, Eduardo de Porre s, va trobar indicis dels delictes de prevaricació, frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental, en relació amb l'adjudicació de 18 «contractes un total de 18 menors »per 259.863 euros, de manera« directament o indirectament de manera arbitrària »al seu amic i també investigat en aquesta causa Isaías Herrero, un programador informàtic.