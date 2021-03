El vent de fins a 80 km/h i les onades de fins a cinc metres posen aquest dimecres en risc a Catalunya

El temps estarà marcat aquest dimecres pel temps estable a la major part de país, encara que en l'avantsala d'una situació hivernal que començarà el dijous, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) avisa per risc de forts vents, de fins a 80 quilòmetres per hora i fenòmens costaners, amb risc o risc important, que afectaran a sis comunitats autònomes.





Platja amb onades - EP





En concret, l'avís taronja per fenòmens costaners estarà activat aquest dimecres a l'Empordà (Girona), on s'espera vent de nord i nord-oest força 7 a 8 ocasionalment 9 amb onades de 3 a 5 metres.





A més, amb menys intensitat, tindran avís groc per fenòmens costaners a Cadis, Almeria, Granada, Mallorca, Menorca, Girona i La Corunya. Igualment, tindran risc per vents de 70 a 80 quilòmetres per hora a Cadis, Saragossa, Osca, Girona, Lleida, Tarragona i Castelló.





En general, durant aquesta jornada s'esperen vents de llevant fort a l'Estret i intervals de vent fort a Pirineus, vall de l'Ebre, aquest de Balears, litoral gallec i d'Alborán, a el temps que la cota de neu anirà baixant fins als 700 o 900 metres al nord de la Península.





Mentrestant, els cels estaran ennuvolats o coberts amb pluges al Cantàbric oriental i central, nord de Navarra i Pirineus i no es descarten de forma més feble i dispersa, a la resta de l'àrea Cantàbrica, alt Ebre i àrea de l'Estret, amb una cota de neu d'entre 1.300-1.500 metres i al larto del dia baixarà fins als 700 a 900 metres.





D'altra banda, al llarg del dia s'aniran formant intervals ennuvolats a l'est de Catalunya i Balears, que podrien donar lloc a alguns xàfecs dispersos, més probables a l'est de les Balears. A la resta de l'extrem nord de la Península, est de Castella i Lleó, entorn dels sistemes Central i Ibèric i nord de Canàries s'esperen intervals ennuvolats. A la resta de país predominarà el cel poc ennuvolat o clar i les temperatures experimentaran pocs canvis.





Finalment, l'AEMET informa que el vent bufarà de component nord en gairebé tot el país, excepte a Andalusia, on bufarà de component est. El vent serà fort a l'Estret i es produiran intervals de vent fort a Pirineus, Empordà, vall de l'Ebre, aquest de Balears, litoral gallec i d'Alborán.