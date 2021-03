'Anboto' s'enfronta avui 27 anys de presó més per ordenar l'assassinat de Joan Carles I el 1997

La excap d'ETA Soledad Iparraguirre, àlies "Anboto", torna avui a l'Audiència Nacional per ser jutjada per donar l'ordre d'atemptar contra Joan Carles I amb ocasió de la seva assistència a la inauguració del Museu Guggenheim de Bilbao el 18 d'octubre de 1997 . la Fiscalia demana 27 anys de presó per un delicte contra la Corona amb finalitat terrorista i un altre de dipòsit d'armes de guerra.





Soledad Iparraguirre - EP







Segons l'escrit de conclusions provisionals del fiscal, entre 1993 i fins, al menys, desembre de 1997, Iparraguirre va assumir la direcció i coordinació dels comandaments "legals" de la banda terrorista, és a dir d'aquells integrats per persones no identificades policialment.





L'any 1996 es va conformar la comanda "Katu", integrat pels ja condemnats per aquests fets Eneko Gogeaskoetxea Arronategui i Kepa Arronategi Azurmendi, els quals van rebre el pertinent ensinistrament en l'ús d'armes i explosius i en la fabricació dels mateixos.





'Anboto', segons l'acusació fiscal, va ordenar a Eneko Gogeaskoetxea Arronategui i Kepa Arronategi Azurmendi que matessin el Rei d'Espanya amb ocasió de la seva assistència a la inauguració del Museu Guggenheim de Bilbao.





DESTRUIR AMB MAGRANES





L'assassinat havia de cometre "sempre que això no impliqués el risc d'afectar persones alienes a l'aparell de l'Estat, en aquest cas es limitarien a atacar el museu amb la finalitat de destruir-ho per mitjà del llançament de granades".





Per a l'execució de l'ordre donada per l'acusada, en data no concretada però aproximada a el mes de setembre de 1997, aquesta va proporcionar als esmentats integrants de la comanda "Katu", 12 granades autopropulsades Mecar de calibre 83 (10 anticarro i dues antipersones) , la càrrega inflamadora estava constituïda per pólvora negra.





Donada les característiques d'aquestes granades, haurien perforat les parets del museu, accedint al seu interior i provocant la seva destrucció i la mort de quantes persones es trobessin en el seu interior o limítrofs.





El dia 13 d'octubre, "en execució de les instruccions donades per l'acusada, els ja condemnats per aquests fets, van carregar les magranes ocultes en unes jardineres en una furgoneta a la qual, per evitar la seva identificació, van substituir les plaques de matrícula i es van dirigir fins als voltants del museu.





Després descarregar una de les jardineres, van ser sorpresos per dos agents de l'Ertzaintza per la qual cosa van fugir, no sense abans disparar contra un dels agents i causar-li la mort.