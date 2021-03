PSOE i Cs signen el seu programa de govern a Múrcia, que inclou una llei de Govern obert i transparència

La coordinadora autonòmica de Ciutadans (Cs), Ana Martínez Vidal, i el secretari general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, després de la signatura de l'acord - EUROPA PRESS





La coordinadora autonòmica de Ciutadans (Cs), Ana Martínez Vidal, i el secretari general de l'PSRM-PSOE, Diego Conesa, han signat el seu programa de govern, que inclou l'aprovació d'una nova llei de Govern obert i transparència, la realització d'una auditoria general de la despesa de la Comunitat i el reforç a la sanitat pública, entre d'altres mesures.





El programa està compost per 24 punts i és, segons Martínez Vidal, "una aposta per la regeneració. Cal lluitar contra la corrupció i donar-li a la ciutadania raons per tornar a confiar", ha exposat.