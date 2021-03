Sánchez vol reactivar la negociació amb un distant Rufián, que defineix Espanya com una "barraca" democràtica

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha explicat aquest dimecres que l'Executiu està a l'espera de reactivar la negociació amb el nou Executiu català per poder "canalitzar" el "conflicte" per vies "democràtiques i legals" i ho ha fet després de que el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, definís la democràcia espanyola com una "barraca".





@EP





Durant el ple de control a Govern, Sánchez ha admès que el sistema espanyol requereix de millores - "democràcia plena no vol dir democràcia perfecta", ha apuntat-- però ha pregat al dirigent republicà que no desqualifiqui amb aquestes paraules la democràcia per la qual es van deixar la vida tantes persones que van lluitar contra el "feixisme" de la dictadura franquista, entre elles, ha dit, el que va ser president de la Segona República, Manuel Azaña.





"La democràcia que gaudim és l'empremta i la memòria de moltíssimes generacions que van morir aquí i fora contra el feixisme i per la llibertat, no cridem a això barraca", ha demanat Sánchez. "Les opinions són lliures, els fets són sagrats", ha replicat el president, que ha tirat de dades de 'The Economist' i de la Universitat de Göteborg (Suècia) que situen Espanya entre les primeres democràcies del món.





CANALITZAR EL CONFLICTE





Tot i això, Sánchez ha reconegut que cal seguir prenent mesures per millorar-la, com renovar els òrgans constitucionals, reformar la Constitució per incorporar "nous drets i llibertats" i també "canalitzar un conflicte com el català per vies democràtiques i legals".





Per contra, Rufián ha criticat que s'identifiqui amb una "democràcia plena" un país on es veta la compareixença del ministre de l'Interior per donar compte d'un "assassinat vil" com el de Mikel Zabalza, es "protegeix" a un rei i unes infantes que "roben vacunes", s'arxiva a una causa de cap militars que "amenaçaven amb assassinar a 26 milions de vermells" o es "té a nou demòcrates salvatgement empresonats per un referèndum".





"Si les democràcies del món fossin cases, l'espanyola seria una barraca", ha sentenciat el portaveu d'ERC, abans d'afegir que en cert que a Espanya "es vota" però que "només de vegades es respecta el que es vota".





CAL "DIGNIFICAR LA barraca"





"Què estan fent i sobretot, què faran per dignificar aquesta barraca?", Li ha etzibat al president després de tornar a presentar els 13 escons d'ERC com a necessaris per a la governabilitat, tret, ha dit, que l'Executiu de coalició vulgui recolzar-se en el "outlet" de la dreta, en referència a Ciutadans.





En aquest punt s'ha dirigit a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, per saber si planeja aprovar amb els de Inés Arrimadas la Llei de Memòria Democràtica i a la titular d'Hisenda, Maria Jesús Montero per preguntar-li si la seva idea és mirar a aquests escons per impulsar una fiscalitat més justa.