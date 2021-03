Un tribunal japonès reconeix el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe

Un tribunal japonès ha dictaminat aquest dimecres que no reconèixer el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe viola la Constitució del país, en una sentència històrica.





Día del Orgullo en Tokio (EP)





La sentència dictada pel Tribunal del Districte de Sapporo és la primera d'una sèrie de demandes per danys i perjudicis iniciades per parelles del mateix sexe en tot el Japó, segons informen mitjans locals.





El tribunal de l'illa septentrional d'Hokkaido, en resoldre una demanda presentada per tres parelles del mateix sexe, va rebutjar la seva petició d'un milió de iens (9.170 dòlars) per cadascú pels danys psicològics causats per la "negligència" del Govern en no modificar la llei per permetre'ls casar-se, segons recull l'agència japonesa Kyodo News.





Les parelles d'Hokkaido havien intentat registrar-se com a parelles casades davant les autoritats locals al gener de 2019, no obstant això, se'ls va negar aquest dret amb l'argument que el matrimoni entre persones del mateix sexe no té estatus legal.





Cada vegada més autoritats locals al Japó han començat a aprovar el matrimoni entre parelles del mateix sexe sense gairebé oposició al fet que persones del mateix sexe es casin al país.





No obstant això, al Japó no s'ha avançat molt en matèria d'igualtat matrimonial. Molts assenyalen com a escull l'article 24 de la Constitució del país, que resa que "el matrimoni es basarà únicament en el consentiment mutu de tots dos sexes i es mantindrà a través de la cooperació mútua amb la igualtat de drets de marit i dona com a base".





Taiwan és l'única regió d'Àsia que reconeix el matrimoni entre persones del mateix sexe.