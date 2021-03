Les criptomonedes només s'han de declarar a Hisenda si s'han venut o bescanviat per altres

Els inversors que hagin apostat per les criptomonedes el 2020 i les hagin venut posteriorment han d'incloure les seves operacions en la declaració de la renda d'aquest exercici, ja que tributen de la mateixa manera que qualsevol altre guany patrimonial, segons han explicat experts.





Arxiu EP - Bitcoin





"La realitat és que hi ha molt desconeixement entre nous inversors en com procedir a la declaració de la seva posició en actius digitals, i com a conseqüència, no prenen cap acció", explica en un comentari el responsable de Bitpanda a Espanya, Alejandro Zala.





Segons dades d'ING, Espanya és ja el tercer país per nombre d'inversors en aquests actius amb 4 milions, només per darrere de Turquia i Romania, i s'espera que el mercat segueixi creixent, ja que un 32% espera invertir-hi i un el 38% creu que són el futur dels pagaments.





Molts d'ells han començat a invertir en moneda digital en els últims mesos, a causa de la forta pujada d'algunes, que han arribat a disparar-se més de el 1.000%. El bitcoin, la més coneguda, és un clar exemple: dels 4.000 dòlars als quals cotitzava fa un any, ha passat a costar 61.000.





Altres criptoactivos com ethereum, ripple o dogecoin han experimentat bons rendiments, encara que no són comparables al bitcoin.





Tot i la popularitat de les criptomonedes, encara no hi ha una legislació específica, tot i que la Unió Europea (UE) ja està treballant. Quant a la seva regulació tributària, tampoc s'ha avançat molt.





"El mercat de les criptomonedes està en continu canvi, és per això que encara no hi ha molta regulació per part dels governs", comenta el responsable de TaxScouts a Espanya, Sebastián Oliveira, que espera que en els pròxims anys s'estableixin normatives fiscals específiques .





L'analista de XTB, Darío García, explica que tot i que el mercat és més desconegut, l'Agència Tributària està aplicant la regla general per a aquestes inversions, encara que coincideix amb Alejandro Zala en què molts minoristes desconeixen aquesta obligació de tributar.





POSSIBILITAT DE COMPENSAR PÈRDUES





Tant García com la startup TaxScouts expliquen que si l'inversor s'ha limitat a adquirir moneda digital, no està obligat a declarar-les, sinó que ho ha de fer un cop les vengui o les canviï per altres criptoactius. Si és així, s'han d'incloure en la casella 389 de la declaració de la renda, explica la companyia. Si registra pèrdues amb aquestes operacions, aquestes es poden compensar fins al 25%.





No obstant això, la declaració d'aquests actius podria complicar-se si el contribuent està en un 'pool de mineria', és a dir, si és un 'miner' -persona responsable d'auditar les operacions que es facin amb una moneda digital i d'assegurar la xarxa i que rep criptoactius com recompensa- que forma part d'un grup descentralitzat i gestionat per tercers que comparteix els criptoactius resultants d'aquesta activitat.





En aquest cas, TaxScouts explica que el 'miner' ha de donar-se d'alta en autònoms i complir amb les obligacions derivades d'aquesta modalitat, mentre que Darío García (XTB) incideix que probablement hagi de pagar també l'IVA. De tota manera, especifica que aquesta és l'opció més complicada i no afecta la major part dels inversors.





Els contribuents que estiguin obligats a pagar l'impost de patrimoni han de saber que els primers 700.000 euros estan exempts, si bé és cert que aquesta quantitat pot variar segons la comunitat autònoma. Per exemple, a Aragó aquesta exempció afecta només als primers 400.000 euros.





Si el patrimoni és inferior al que s'estableix en cada comunitat autònoma com exempció, no cal que es presenti aquest impost.





Zala assegura que Bitpanda recordarà als seus usuaris "l'obligació de declarar la seva activitat inversora" i explica que en les pròximes setmanes posaran a disposició dels clients una eina que simplifiqui el procés.





La campanya de la declaració de la renda arrenca el proper 7 d'abril i finalitza el 30 de juny. A partir del 6 de maig, els contribuents podran realitzar-la de forma telefònica i des del 2 de juny, presencialment.