El Govern central no regularà el cànnabis fins que es demostri algun benefici terapèutic

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat que el Govern seguirà l'evidència científica que hi hagi sobre l'ús terapèutic del cànnabis, avisant que no es va a regular fins que no es demostri que és benefici per als pacients.





Carolina Darias - EP





Darias s'ha pronunciat així en el ple de Congrés dels Diputats davant d'una pregunta formulada per la diputada d'Grup Parlamentari Basc, Josune Gorospe, qui li ha qüestionat sobre la intenció de l'Executiu presidit per Pedro Sánchez d'emprendre la regulació del cànnabis per a ús mèdic a Espanya.





I és que, tal com ha recordat Gorospe països com França, Alemanya, Portugal o Itàlia han avançat en algun tipus de programa d'accés d'ús mèdic de l'cànnabis, sota supervisió mèdica i, a més, l'Agència Europea del Medicament (EMA, per seves sigles en anglès) ha llançat un programa de dos per seguir els efectes que tindrà l'ús mèdic del cànnabis.





"Als països de l'entorn dels pacients poden accedir, amb drets i garanties i sota supervisió mèdica, a aquest tipus de programes per pal·liar els símptomes d'algunes malalties, si bé a Espanya van a cegues per poder accedir a aquests productes pel buit legal que existeix ", ha lamentat la diputada del Grup Parlamentari Basc.





A la qüestió, la ministra de Sanitat ha assegurat que a Espanya es realitza un seguiment sobre les novetats que hi ha en matèria de l'investigació de l'ús terapèutic del cànnabis, recordant que la "prova d'or" per demostrar l'eficàcia i seguretat d'un medicament en una estratègia terapèutica és l'assaig clínic controlat.





"Alguns medicaments basats en cannabinoides han demostrat el seu benefici i la seva seguretat en situacions concretes i, a Espanya, estan disponibles dos fàrmacs d'aquest tipus i que han demostrat eficàcia en l'esclerosi múltiple o en les convulsions d'alguns nens amb síndromes complexos", ha detallat Darias.





No obstant això, la ministra ha avisat que en altres malalties o per a pal·liar altres símptomes, els assaigs clínics amb cannabis "no han estat concloents" i, de fet, l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies de la Unió Europea ha dit que l'evidència científica disponible sobre els efectes d'aquests en algunes proves com, per exemple, vòmits de càncer o anorèxia de VIH són "febles".





Per tant, Darias ha destacat la importància d'evitar pensar que tots els possibles usos actuals que hi ha en el debat públic tenen el mateix suport científic. "L'ús del cànnabis no està desproveït de riscos a mitjà o a curt termini i, fins i tot, en aquelles patologies que poguessin ser beneficioses, de manera que anirem de la mà de l'evidència científica per avançar en aquells que sabem que és beneficiós per a els pacients ", ha tancat Darias.