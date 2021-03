La pandèmia de Covid19 ha empitjorat els trastorns de la son dels pacients de Parkinson

La pandèmia de Covid19 ha empitjorat els trastorns de la son que pateixen els pacients de Parkinson, segons diferents estudis publicats en revistes d'impacte internacional.





Les dades publicades a la revista Sleep Medicine demostren que l'ansietat generada per la pandèmia i les dificultats per mantenir el seguiment mèdic periòdic han estat alguns dels causants d'aquest empitjorament en la qualitat de la son dels pacients.





Al seu torn, l'agreujament general dels símptomes motors a causa d'una major degeneració neuronal també repercuteix en els trastorns de la son i els cicles de son-vigília.





Aquestes conseqüències de la pandèmia en els pacients de malaltia de Pàrkinson han estat observades des de l'inici de la propagació del virus.





La pandèmia de Covid19 empitjora els trastorns de la son dels pacients de Parkinson. foto @EP





D'altra banda, l'estudi Covid & Parkinso n, publicat Movement Disorders i realitzat amb pacients espanyols, ha revelat que, durant el confinament domiciliari, un 41% de pacients de Parkinson va experimentar un empitjorament dels trastorns de son associats amb la malaltia, afectant així a la seva qualitat de vida.





La present investigació va comptar amb la participació de el Grup d'Estudi de Trastorns de el Moviment (GETM) de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) i la Federació Espanyola de Parkinson (FEP), juntament amb altres entitats.





Entre els trastorns de son més comuns en les persones amb Parkinson es troben l'excessiva somnolència diürna, l'insomni i el trastorn de conducta de la son REM. Aquest últim, més desconegut, es caracteritza perquè els pacients experimenten somnis vívids, amb un caràcter violent i de conducta complexa.





En el dia a dia, aquest trastorn pot derivar en lesions de l'pacient a l'colpejar-se amb els objectes del seu voltant o caure del llit.





Actualment, segons un recent estudi publicat a Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 2 de cada 3 pacients de Parkinson pateixen trastorns de son. A més, demostra que les persones amb trastorns de son presenten una major càrrega de simptomatologia no motora, com depressió, alteracions cognitives o conductes impulsives-compulsives. Els investigadors recalquen així mateix la importància dels trastorns de la son com a símptoma freqüent i incapacitant en els pacients amb malaltia de Parkinson.





Els trastorns de la son repercuteixen en la qualitat de vida de l'cuidador





L'estudi Covid & Parkinson també posa de manifest que l'impacte de la pandèmia ha estat molt similar en els cuidadors de les persones amb Parkinson. Ells també s'han vist perjudicats pel confinament, la manca de mobilitat i la reducció de l'contacte social.





En concret, la cronificació dels trastorns de la son es relaciona amb una major càrrega per als cuidadors i un major risc de depressió. La seva qualitat de vida es pot veure afectada per les seves pròpies mancances d'un somni de qualitat.





És per això que els investigadors insisteixen en la importància d'una major conscienciació al voltant dels trastorns de la son que pateixen els pacients de Parkinson i l'adequat abordatge dels símptomes no motors d'aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta més de 150.000 persones a Espanya, segons dades de la SEN.