Brussel·les presenta aquest dimecres el 'passaport Covid'

La Comissió Europea presentarà aquest dimecres la seva proposta per crear un certificat digital que faciliti els desplaçaments d'aquells viatgers que hagin estat vacunats contra el coronavirus, però també d'aquells que comptin amb anticossos o acreditin un resultat negatiu en un test abans de viatjar.





Reunió a la Comissió Europea - EP





La iniciativa legislativa de Brussel·les respon a les demandes de països que com Grècia i Espanya compten amb un important sector turístic i reclamen mesures per poder reactivar aquesta indústria de cara a l'estiu, tot i que des de l'Executiu d'Ursula von der Leyen insisteixen que no ha de entendre com un "passaport" sinó com un document amb informació mèdica.





La idea que la vacunació contra el coronavirus porti associat el dret a la lliure circulació desperta fortes reserves en altres països com França o Bèlgica, que ja han avisat que no veuen amb bons ulls vincular drets fonamentals a la inoculació d'una vacuna.





El debat dels últims mesos sobre la necessitat d'un certificat que ajudi a reactivar els viatges ha xocat també amb les reserves d'organismes com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) o del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) , que adverteixen que falta informació sobre la protecció que ofereix la vacuna.





També planteja dubtes legals que una cartilla de vacunació incorri en la discriminació entre europeus per la inoculació d'una vacuna l'administració no és obligatòria, ni la UE ha aconseguit vacunar una part rellevant de la seva població per garantir una protecció eficaç del grup.





Per això, l'Executiu comunitari insisteix que la seva proposta d'un 'Passada Digital Verd' se centra en dissenyar un únic document que reuneixi informació útil sobre la situació mèdica de la persona, de manera que cada Estat membre pugui fàcilment adaptar la seva situació a les mesures de control de la pandèmia.





La Comissió manté que és prematur plantejar si hauria d'obrir fronteres o atorgar més flexibilitat al seu titular enfront de mesures com la quarantena, de manera que dirigeix la seva proposta a la part tècnica del projecte, amb l'objectiu d'intentar que de cara a l'estiu hi hagi un certificat reconegut per tots els Estats membre en el seu format físic i digital.





Per a això, el certificat haurà d'incloure una sèrie limitada d'informació clau del pacient per saber la seva situació respecte a la pandèmia però evitarà altres dades considerades sensibles i que complicarien el desenvolupament del projecte per les estrictes normes d'intercanvi i protecció de dades a la UE.





D'aquesta manera, el titular podrà demostrar en els seus desplaçaments si ha estat vacunat (i amb quina marca), si té anticossos perquè ha superat la malaltia (i quan va ser contagiat) o si compta amb una prova diagnòstica recent que demostri que no és portador de virus.