Un diputat de PP crida "ves al metge" a Errejón quan pregunta al Congrés per la salut mental

El diputat de PP per Huelva Carmelo Romero ha cridat aquest dimecres al Ple de Congrés "ves al metge" al portaveu de Mas País, Iñigo Errejón, quan preguntava a president, Pedro Sánchez, per la salut mental dels espanyols després de la pandèmia i el confinament.





Errejón al Congrés - EP





Errejón ja s'ha s'havia queixat que la seva pregunta fos acollida amb alguna rialla a l'hemicicle i ha recordat la importància dels problemes de salut mental generats per la pandèmia, encara que semblin no encaixar en els cànons de l'actualitat política.





Però a més dels rumors provocats en les bancades de la dreta de l'hemicicle, a la fi de la intervenció d'Errejón s'ha sentit fins i tot a un diputat cridar-li "ves al metge", davant la sorpresa dels presents.





Errejón ha protestat gestualment per la frase i, de manera espontània, bona part dels diputats, entre ells diversos del PP, l'han aplaudit per expressar-li el seu suport.





La polèmica s'ha traslladat després a les xarxes socials, on molts usuaris han exigit saber el nom del diputat que ha proferit el crit. El mateix Errejón ha comentat que sabia que era de la bancada popular, però que no li tenia identificat.





DISCULPES PER UNA "FRASE DESAFORTUNADA"





Una hora i mitja després de l'incident Romero ha confessat al seu compte de Twitter ser l'autor del crit i ha demanat disculpes al líder d'Més País pel que ha definit com "una frase desafortunada".





"En cap moment ha estat la meva intenció referir ni als malalts ni a les famílies de les persones amb malaltia mental, als que reconec el seu dolor i als que sempre he intentat ajudar des dels meus diferents responsabilitats, com és reconegut per les diferents associacions de Huelva ", ha escrit Romero.





Abans d'aquesta confessió, la titular d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, havia aprofitat el seu debat en la sessió de control amb el popular Mario Cortés sobre un altre assumpte, per exigir al PP, com "mèdica", que demanés "perdó" després que un dels seus membres hagués "ridiculitzat" la salut mental.





"Hauria de sortir a donar la cara i com a mínim demanar disculpes a les persones a les quals ha ofès. És un comportament vergonyós i impropi d'algú que representa el poble espanyol", ha sentenciat per la seva banda, la presidenta de Ciutadans, Inés Acostades en Twitter.





En la mateixa xarxa social, el seu company Edmundo Bal, ha reconegut haver sentit "autèntica vergonya" a l'escoltar el improperi: "Un menyspreu lamentable cap a les moltes persones que pateixen problemes de salut mental". "Gràcies, Edmundo. Dignifiquem això", li ha respost Errejón.





IGNORÀNCIA I CRUELTAT





"Cal ser ignorant i mala persona", ha indicat, la diputada d'PSOE per Lleó Andrea Fernández després preguntar-se si algú s'hagués atrevit amb el mateix crit si s'estigués debatent sobre un "patiment físic". Per al també socialista Pere Joan Pons, el crit escoltat a l'hemicicle és el reflex del "model neoliberal més pur: el feble és un feble i els forts estan per aixafar-los".





"A més de demostrar crueltat i mala educació, s'amaguen covardament, i amb la complicitat dels seus companys. Es creuen impunes, però no ho són", ha comentat per la seva banda la vicepresident de la Generalitat Valenciana i líder de Compromís, Mónica Oltra.





Fins a la regidora del PP a l'Ajuntament de Madrid, Andrea Levy, ha intervingut en l'assumpte per puntualitzar que "Anar al metge" no és "ni un insult, ni un atac, ni alguna cosa amb el que ridiculitzar a ningú, per molta distància ideològica que es tingui amb Errejón ".





"A l'igual que la salut mental és una cosa essencial per a tothom, la deshumanització de l'polític perverteix la nostra salut democràtica", ha advertit.