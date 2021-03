El núvol híbrid augmenta la seva importància en la digitalització de les empreses

El camí cap a la transformació digital està projectant un creixement significatiu de l'ús del núvol perquè redueix costos, s'alinea amb el client i escurça el temps de comercialització, entre d'altres motius.





Així es desprèn de el nou informe "un enfocament cloud-first per generar valor en l'estratègia de digitalització de la seva empresa" d'IDC Research Espanya en col·laboració amb Equinix que confirma que el 68% de les organitzacions espanyoles incrementarà o mantindrà la seva inversió en IaaS ( serveis en el núvol) en 2021.





Un segon troballa molt rellevant d'aquest informe és el convenciment que, en 2022, el 40% de la inversió en tecnologia bàsica estarà relacionada amb el núvol, percentatge que augmentarà fins al 80% en 2028.





"La crisi de la Coronavirus també ha demostrat que és el moment adequat per aprofitar la cloud híbrida, ja que es convertirà en la norma en el futur a l'sumar els avantatges del núvol pública amb les on-premissa permetent una major flexibilitat i seguretat" , s'argumenta des IDC Research Espanya.





L'informe "Un enfocament cloud-first per generar valor en l'estratègia de digitalització de la seva empresa" posa sobre la taula que, si bé el 62% dels desplegaments en el núvol són reeixits, prop de l'12% es queden pel camí a causa a problemes de seguretat, de rendiment i l'escassetat de competències.





El núvol híbrida s'obre pas en la transformació digital de les empreses. IDC





MÉS DEL 90% DE LES EMPRESES apostarà per NÚVOL HÍBRIDA A 2021





L'informe d'IDC i Equinix ressalta el paper del núvol híbrida com a gran accelerador de l'adopció del núvol en les organitzacions. En aquest entorn, creixen amb força els serveis gestionats tant públics com privat i prestats per més d'un proveïdor. Així, la consultora estima que a finals de 2021 més de l'90% de les empreses europees utilitzaran serveis i plataformes multicloud mentre que el 40% hi haurà apostat per gestionar entorns multicloud.





Entre les grans avantatges de la gestió multicloud sobresurten identificar quines càrregues de treball són les més adequades per al núvol pública i quins per un núvol privat, comptar amb experts en el núvol que puguin implementar i operar una estratègia multicloud, evitar l'vendor lock-in i l'avaluació contínua dels proveïdors de l'mercat cloud i el compliment dels requisits legals i de seguretat.





Des Equinix a Espanya s'observa que "la situació viscuda el 2020 ha posat de manifest la necessitat d'abordar processos de transformació digital que permetin la major agilitat per a les companyies de tots els sectors i mides davant d'una realitat canviant.





En aquest sentit, en Equinix, com a infraestructura digital de l'món, és testimoni directe de les conclusions de l'estudi d'IDC i de com les empreses espanyoles situen la transformació digital com una de les seves prioritats per als propers anys.





Les empreses més digitalitzades, que apostin per entorns híbrids o multicloud, estaran en disposició d'enfrontar els nous reptes que estiguin per venir i d'exercir com a líders en la nova era digital. "





LA IMPORTÀNCIA DELS PROVEÏDORS DE SERVEIS DE CENTRES DE DADES





En el context actual, les arquitectures d'interconnexió global cobren cada vegada més pes, motivat especialment per la necessitat dels centres de dades de donar suport tant a les càrregues de treball locals, com a les desplegades en núvols públiques.





A el temps s'estan impulsant els serveis d'allotjament gestionat i de colocation donades les noves necessitats de continuïtat de l'negoci, l'expansió geogràfica a altres àrees metropolitanes i la millora de l'eficiència de la xarxa.





Les noves tendències de el sector, com la consolidació dels centres de dades, la virtualització, la interconnexió segura, el IOT i l'adopció de serveis en el núvol, suposen una gran oportunitat per als proveïdors de colocation als quals recorren les empreses especialment per la continuïtat de negoci





"L'ús de la colocation està transformant el centre de dades en el" centre neuràlgic "de la infraestructura de TI i en un nexe crucial de tot l'ecosistema", subratlla Cobisa.