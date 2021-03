Recuperar l'aire net dels temps del confinament és possible sense tornar a quedar-se a casa

Reduir el nombre de cotxes, accelerar la fi dels vehicles de combustió, donar més protagonisme al vianant, la bicicleta, el transport públic i el teletreball permetrien recuperar els bons valors de la qualitat de l'aire que es van gaudir durant el període més dur del confinament obligat, fa un any per frenar l'avanç del coronavirus, segons un estudi que publica aquest dimecres Transport & Environment, organització de la qual forma part Ecologistes en Acció.





Núvol de contaminació a Barcelona - EP





L'informe assegura que amb aquestes mesures es podria recuperar una bona qualitat de l'aire sense haver de paralitzar de nou l'activitat econòmica i assegura que aquesta "transició ja està en marxa" en moltes ciutats europees, on ha començat a redissenyar l'espai per prioritzar la mobilitat activa.





En l'informe T & E i Ecologistes en Acció demanen als ajuntaments que aprofitin els fons de recuperació per transformar les seves ciutats i fer-ho possible.





En concret, recorden que el confinament domiciliari de la primavera del 2020 va provocar una reducció dràstica dels nivells de contaminació atmosfèrica per NO2 a les principals ciutats espanyoles, quantificada en un 58 per cent menor a l'habitual per aquestes dates.





Amb motiu de l'aniversari d'aquesta mesura profilàctica contra la dispersió de virus, l'estudi ha realitzat models per mostrar les mesures "mínimes necessàries" per reduir la contaminació a nivells similars als del confinament a Budapest, Brussel·les, Berlín, Londres, Madrid i París .





En concret, els models assenyalen que en el cas de Madrid, l'aire va estar "tan net com a la Serra de Guadarrama" durant el primer estat d'alarma, i l'informe es podria aconseguir un aire igual de saludable i respirable si s'emprenen " canvis profunds "en el model de mobilitat de la ciutat.





L'informe avalua diferents escenaris possibles per assolir aquest objectiu. Per exemple, amb una combinació d'un canvi modal de al menys el 10 per cent dels viatges realitzats en cotxe, per viatges caminant, en bici i en transport públic, unida a una substitució del 94 per cent dels quilòmetres realitzats actualment en qualsevol tipus de vehicle de combustió interna, per viatges en vehicles 0 emissions. Això inclou no només als vehicles lleugers, sinó també a autobusos, furgonetes i altres vehicles pesants que circulen per la ciutat.





Un altre dels models assenyala que l'objectiu també es podria assolir amb altres combinacions de canvi modal cap a la mobilitat activa i substitució de vehicles de combustió interna, que a més tindrien majors beneficis en termes de salut i qualitat de vida.





Encara que l'estudi reconeix que les mesures a emprendre poden ser "ambicioses", assegura que les seves propostes són "viables" i Ecologistes en Acció considera que "aquest és el moment" de fer els canvis necessaris i aplicar el Programa de Suport a l'Transport Sostenible i digital recentment llançat pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.





Segons la seva opinió, aquest programa, que rebrà fons de recuperació dels plans europeus, s'hauria d'orientar a realitzar els canvis necessaris per a reduir l'ús del cotxe, implantar zones de baixes emissions i redissenyar l'espai urbà per prioritzar els desplaçaments a peu, amb bicicleta i en transport públic, i fins i tot reduir les necessitats de desplaçament.





Per a la coordinadora de Transport d'Ecologistes en Acció, Núria Blázquez, assegura que els ajuntaments tenen "l'oportunitat de fer els canvis necessaris en els propers anys emprant adequadament els fons de recuperació". "No hi ha excuses per no transformar les ciutats per a les persones, posar en marxa zones de baixes emissions, millorar el transport públic i abandonar els vehicles de combustió interna", conclou.