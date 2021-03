El Govern substituirà les presons de Trinitat Vella i Wad-Ras per dues noves a la Zona Franca

La Generalitat construirà dues noves presons a la Zona Franca de Barcelona --una presó de dones i un centre obert per a presos en semillibertat-- que substituiran les presons de Wad-Ras i Trinitat Vella, respectivament.





Una de les habitacions del centre penitenciari de Wad-Ras (EP)





Ho han explicat en roda de premsa aquest dimecres el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de Justícia, Ester Capella; i la tinent d'alcalde i regidor d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz.





"En quatre anys tancarem Trinitat Vella i en sis tancarem Wad-Ras", ha promès Aragonès, que ha exposat aquest anunci com la continuació de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona que va permetre tancar la presó Model.





El nou centre obert tindrà capacitat per a 800 presos classificats en tercer grau, que passen el cap de setmana i la major part del dia al carrer i només van a la presó a dormir.





La Conselleria de Justícia ja ha acabat el projecte per al centre obert, que implicarà prop de 34 milions d'euros i tindrà 13.000 metres quadrats.





Sobre la nova presó de dones, Capella ha destacat que permetrà tancar la presó més antiga de Catalunya --Wad-Ras, construïda el 1915-- i crear la primera presó catalana pensada només per a dones: "Tindrà en compte els espais per criança, per apoderament femení, perquè estiguin preparades per a la llibertat plena, també la vinculada a les seves relacions afectives i sexuals, que han de ser saludables, sense submissió i sense masclisme".





La nova presó de dones tindrà capacitat per a 600 preses i uns 55.000 metres quadrats de superfície en un solar de 20.000 metres quadrats.





SOLARS CONTAMINATS PER PLOM





Capella ha celebrat haver "desbloquejat la cessió dels dos solars" després que es trobessin restes de plom a la zona.





Ha explicat que el consistori assumirà vuit milions d'euros del cost de la descontaminació, i la Generalitat afegirà la resta si el preu total és més gran.





400 PISOS SOCIALS





Un cop el centre penitenciari obert de la Zona Franca estigui en funcionament i es tanqui la presó de Trinitat Vella, el consistori farà servir el terreny per construir 400 habitatges de lloguer social.





Sanz ha considerat el moviment com un acte de "justícia urbana amb els barris" que actualment acullen les dues presons.





La regidora ha detallat que l'Ajuntament treballarà en una primera promoció de 131 habitatges de protecció oficial, que preveu que comencin a construir-se a partir de juliol de 2022.





BRIANS 1 SEGUEIX PER PRESOS PREVENTIUS





Amb la construcció d'aquestes dues noves presons, la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), es mantindrà com a centre de referència per a interns en presó preventiva.





En aquest sentit, Capella ha explicat que hi ha uns 500 presos preventius menys que el 2017, per la qual cosa "Brians 1 compleix sobradament la funció", al que ha afegit que aquesta presó guanyarà unes 200 places que actualment estan destinades al mòdul de dones .