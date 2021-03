Escrivà assegura estar "a punt de tancar" amb sindicats i patronal la fórmula per apujar les pensions

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha assegurat aquest dimecres al Congrés estar "a punt de tancar" amb sindicats i patronal la fórmula per revaloritzar les pensions "amb l'IPC".





José Luis Escrivá - EP





Així mateix, ha manifestat que la reforma que negocia amb els agents socials sobre la jubilació anticipada busca "fer-la més justa i progressiva" ja que en les seves condicions vigents, ha postil·lat, "era regressiva".





Tot això per aclarir els dubtes plantejats pel portaveu d'EH-Bildu a la Comissió del Pacte de Toledo, Iñaki Ruiz de Pinedo, davant la possibilitat que les reformes que plantegi el Govern per al sistema públic de pensions i que comprometi davant la Comissió Europea per a l'arribada dels fons europeus suposin retallades en les prestacions.





La resposta d'Escrivà ha estat negar en repetides ocasions que les reformes hagin de suposar retallades, afirmant davant el diputat de Bildu que "les seves inquietuds no estan en absolut justificades". "Estic convençut que, quan anem portant les diferents peces que conformen la reforma estarem d'acord que no hi ha res que tingui a veure amb retallades, sinó millores genuïnes en l'equitat del sistema", ha promès.





En aquest sentit, el titular de Seguretat Social ha subratllat que "en cap cas hi haurà retallades" i que les reformes que emprengui al Govern se cenyiran "estrictament a les recomanacions" del nou Pacte de Toledo.





"Vostès escolteu a mi i s'adonaran fins a quin punt hi ha una bretxa enorme de soroll que es crea, malauradament, amb el tema de pensions, i amb la nostra agenda legislativa i de reformes", ha dit.





BILDU: "NO PLANTEGI RETALLADES, PER FAVOR"





Tot i la insistència d'Escrivá, Ruiz de Pinedo ha recordat les diferents informacions publicades en els mitjans sobre reformes que retallarien la pensió, en termes de retardar la jubilació amb penalitzacions i ampliar els anys de cotització per calcular aquesta prestació.





De fet, un dels esborranys contemplats per a la reforma de pensions que es negocia amb la Comissió Europea en el marc del Pla de Recuperació contemplava ampliar deu anys, fins als 35 anys de cotització, el còmput per calcular la pensió.





"Això són retallades, i repercutiran sobretot en generacions futures i en el s sectors més precaritzats", ha incidit el diputat de Bildu, lamentant a més que aquests canvis tampoc suposarien "gran estalvi" en el sistema públic de pensions.





Així mateix, també ha criticat que entre els plans difosos no es trobi la millora de pensions mínimes, contributives o no, i li ha demanat al ministre que "no pot posar l'excusa que és Europa la que plantegi retallades". "No plantegi reformes que incloguin retallades. És el que vinc a demanar-li, si us plau", ha conclòs.